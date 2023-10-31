Оккупированный Крым больше насыщен системами ПВО, чем Москва – военный эксперт

Временно оккупированный Крым сейчас больше насыщен российскими системами противовоздушной обороны, чем столица РФ Москва.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, система ПВО оккупантов на полуострове “достаточно рабочая”.

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По мнению эксперта, Крым является “самой большой военной зоной, которая вообще существует на планете Земля”.

– Прикрыт весь Крым… Хочу подчеркнуть, что в части противовоздушной обороны Крым лучше защищен, может, не защищен, а больше насыщен зенитно-ракетными комплексами, в первую очередь С-400, которые у них считаются сейчас наилучшими, чем Москва, — подчеркнул Черник.

Он напомнил, что Силы обороны Украины поражали зенитные ракетные комплексы С-400 на полуострове. Однако, по данным эксперта, в России таких систем было изготовлено более 560 единиц, и это очень много.

– Чтобы это все по методической рутине перебить, нужно невероятно много времени. Плюс противник тоже учится, нельзя его недооценивать. Они изучают наши полетные алгоритмы, в первую очередь наших крылатых ракет, – добавил Черник.

Он напомнил, что Украина уже получила и применила против российских войск дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Эксперт уточнил, что “американцы имеют на складах ATACMS в пределах от 2 до 4 тыс., в зависимости в каком они состоянии”.

По мнению Петра Черника, дополнительные поставки этих ракет существенно помогли бы Украине, ведь баллистику очень тяжело сбивать.

– В сочетании ATACMS и много авиации действительно можно ускорить по крайней мере обрушение южного плацдарма за несколько недель такой ежедневной работы. Но все упирается в количество, – подытожил военный эксперт.

Уничтожение российской ПВО в Крыму

В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО РФ на западном побережье временно оккупированного Крыма.

Ночью 14 сентября вблизи Евпатории ВСУ ударили по расположению российской системы противовоздушной обороны С-400 Триумф.

Еще одна установка С-400 и личный состав РФ были уничтожены 23 августа вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут.

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