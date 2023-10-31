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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупований Крим більше насичений системами ППО, ніж Москва – військовий експерт

С-400
Фото: Getty Images

Тимчасово окупований Крим зараз більше насичений російськими системами протиповітряної оборони, ніж столиця РФ Москва.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, система ППО окупантів на півострові “доволі робоча”.

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На думку експерта, Крим є “найбільшою воєнною зоною, яка взагалі існує на планеті Земля”.

– Прикритий весь Крим… Хочу наголосити, що в частині протиповітряної оборони Крим краще захищений, може, не захищений, а більше насичений зенітно-ракетними комплексами, насамперед С-400, які в них вважаються зараз найкращими, ніж Москва, – наголосив Черник.

Він нагадав, що Сили оборони України вже вражали зенітні ракетні комплекси С-400 на півострові. Однак, за даними експерта, в Росії таких систем було виготовлено понад 560 одиниць, і це дуже багато.

– Щоб це все за методичною рутиною перебити, потрібно неймовірно багато часу. Плюс противник також навчається, не можна його недооцінювати. Вони вивчають наші польотні алгоритми, передусім наших крилатих ракет, – додав Черник.

Він нагадав, що Україна вже отримала та застосувала проти російських військ далекобійні балістичні ракети ATACMS. Експерт уточнив, що “американці мають на складах ATACMS в межах від 2 до 4 тис., залежно в якому вони стані”.

На думку Петра Черника, додаткові поставки цих ракет суттєво б допомогли Україні, адже балістику дуже важко збивати.

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– У поєднанні ATACMS і багато авіації дійсно можна пришвидшити принаймні обвалювання південного плацдарму за кілька тижнів такої щоденної роботи. Але все впирається в кількість, – підсумував військовий експерт.

Нищення російської ППО в Криму

У ніч проти 30 жовтня Збройні сили України успішно вразили стратегічний об’єкт системи ППО РФ на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.

Уночі 14 вересня поблизу Євпаторії ЗСУ вдарили по розташуванню російської системи протиповітряної оборони С-400 Тріумф.

Ще одну установку С-400 та особовий склад РФ було знищено 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут.

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Війна в Україні, ЗСУ, Крим, Петро Черник
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