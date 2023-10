Оккупанты разместили на аэродроме Бельбек под Севастополем системы ПВО и радары: фото

Россия пытается защитить аэродром Бельбек под временно оккупированным Севастополем (Крым) системами противовоздушной обороны и радиолокационными станциями.

Об этом сообщает OSINT-проект Radio & Nukes, обнародовав спутниковые снимки.

Фото сделала американская компания Planet Labs. Они датированы 26 октября.

Аналитики обнаружили там:

Made a mistake the previous image if from earlier on the 26th! Was doing the comparison in QGIS and had the wrong layer selected! This one is correct for the date and time! Nothing changed in my analysis!

Также опубликовано фото, демонстрирующее зону прямой видимости радаров на аэродроме Бельбек. Однако оно не учитывает особенности распространения радиоволн и характеристики каждой радиолокационной станции.

Belbek Air Base Radar Site 2023-10-26.

Having a closer look at the radar site located at Belbek Air Base Crimea, Ukraine. It looks quite active with the following systems.

2 x 5Zh6U NEBO-U VHF Early warning radars.

1x 96L6 Acquisition radar of the S-300/400 system or stand… pic.twitter.com/tBOMX6nj4n

