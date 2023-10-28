Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
За ценой не постоим? Главные факты об освобождении Украины от нацистских захватчиков
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Украина
Нуждается в проверке
Юлия Соколова, редактор ленты

Оккупанты разместили на аэродроме Бельбек под Севастополем системы ПВО и радары: фото

Севастополь
Фото: Pixabay

Россия пытается защитить аэродром Бельбек под временно оккупированным Севастополем (Крым) системами противовоздушной обороны и радиолокационными станциями.

Об этом сообщает OSINT-проект Radio & Nukes, обнародовав спутниковые снимки.

Фото сделала американская компания Planet Labs. Они датированы 26 октября.

Сейчас смотрят

– Изучена радиолокационная площадка, расположенная на авиабазе Бельбек в Крыму, Украина. Она выглядит достаточно активной, – отмечается в сообщении проекта.

Аналитики обнаружили там:

  • 2 радиолокационные станции (РЛС) 5Ж6У НЕБО-У дальнего радиолокационного обнаружения;
  • 1 РЛС обнаружения системы С-300/400 или автономного типа 96Л6;
  • 1 комплекс противовоздушной обороны ближнего действия Панцирь-С2;
  • 1 радар RSP-27, который используется для помощи самолетам при посадке, а не для ПВО.

Также опубликовано фото, демонстрирующее зону прямой видимости радаров на аэродроме Бельбек. Однако оно не учитывает особенности распространения радиоволн и характеристики каждой радиолокационной станции.

“Бавовна” в Севастополе

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Как известно, во временно оккупированном Крыму, в частности, в городе Севастополь, регулярно раздаются взрывы. “Бавовна” неоднократно происходила и на аэродроме Бельбек, который обслуживает российские военные самолеты.

13 октября вблизи Севастополя были поражены российский патрульный корабль Павел Державин и буксир Профессор Николай Муру, направлявшийся ему на помощь. Тогда же сообщалось, что на рейде в Севастополе взорвался малый ракетный корабль проекта 21 631 Буян-М.

По данным СМИ, которые ссылались на источники в СБУ, все эти корабли были поражены дронами Морський малюк с экспериментальным вооружением.

А 22 сентября в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы, ракеты попали в штаб Черноморского флота РФ. В момент атаки на совещание собралось руководство российского флота. Сообщалось о десятках погибших и раненых оккупантов, среди которых и высший руководящий состав флота РФ.

Читайте также
РФ использует боевых дельфинов для защиты флота в Крыму: на что способны и какие у них задачи
Оккупанты разместили на аэродроме Бельбек под Севастополем системы ПВО и радары: фото

Источник: Telegram мониторинговой группы Крымский ветер

Война в Украине, Крым, Російська агресія, Севастополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Гарантии безопасности: Украина начала двусторонние переговоры с еще одним государством
Україна-Нідерланди
Он был романтиком и безгранично любил море: мать о погибшем сыне-морпехе
Оккупанты разместили на аэродроме Бельбек под Севастополем системы ПВО и радары: фото
Есть важные аргументы и предложения: на Мальте завершилась первая сессия по Формуле мира
прапор України
Есть “техническое подтверждение” участия России в нападении ХАМАС на Израиль – Данилов
Олексій Данілов
Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые
вибух

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах
Оккупанты разместили на аэродроме Бельбек под Севастополем системы ПВО и радары: фото
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Оккупанты разместили на аэродроме Бельбек под Севастополем системы ПВО и радары: фото
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Оккупанты разместили на аэродроме Бельбек под Севастополем системы ПВО и радары: фото
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Оккупанты разместили на аэродроме Бельбек под Севастополем системы ПВО и радары: фото
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь