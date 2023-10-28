Оккупанты разместили на аэродроме Бельбек под Севастополем системы ПВО и радары: фото

Россия пытается защитить аэродром Бельбек под временно оккупированным Севастополем (Крым) системами противовоздушной обороны и радиолокационными станциями.

Об этом сообщает OSINT-проект Radio & Nukes, обнародовав спутниковые снимки.

Фото сделала американская компания Planet Labs. Они датированы 26 октября.

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– Изучена радиолокационная площадка, расположенная на авиабазе Бельбек в Крыму, Украина. Она выглядит достаточно активной, – отмечается в сообщении проекта.

Аналитики обнаружили там:

2 радиолокационные станции (РЛС) 5Ж6У НЕБО-У дальнего радиолокационного обнаружения;

1 РЛС обнаружения системы С-300/400 или автономного типа 96Л6;

1 комплекс противовоздушной обороны ближнего действия Панцирь-С2;

1 радар RSP-27, который используется для помощи самолетам при посадке, а не для ПВО.

Made a mistake the previous image if from earlier on the 26th! Was doing the comparison in QGIS and had the wrong layer selected! This one is correct for the date and time! Nothing changed in my analysis! pic.twitter.com/YWWYgTo126 — Radio & Nukes ???????? (@HamWa07) October 27, 2023

Также опубликовано фото, демонстрирующее зону прямой видимости радаров на аэродроме Бельбек. Однако оно не учитывает особенности распространения радиоволн и характеристики каждой радиолокационной станции.

Belbek Air Base Radar Site 2023-10-26. Having a closer look at the radar site located at Belbek Air Base Crimea, Ukraine. It looks quite active with the following systems. 2 x 5Zh6U NEBO-U VHF Early warning radars.

1x 96L6 Acquisition radar of the S-300/400 system or stand… pic.twitter.com/tBOMX6nj4n — Radio & Nukes ???????? (@HamWa07) October 27, 2023

“Бавовна” в Севастополе

Как известно, во временно оккупированном Крыму, в частности, в городе Севастополь, регулярно раздаются взрывы. “Бавовна” неоднократно происходила и на аэродроме Бельбек, который обслуживает российские военные самолеты.

13 октября вблизи Севастополя были поражены российский патрульный корабль Павел Державин и буксир Профессор Николай Муру, направлявшийся ему на помощь. Тогда же сообщалось, что на рейде в Севастополе взорвался малый ракетный корабль проекта 21 631 Буян-М.

По данным СМИ, которые ссылались на источники в СБУ, все эти корабли были поражены дронами Морський малюк с экспериментальным вооружением.

А 22 сентября в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы, ракеты попали в штаб Черноморского флота РФ. В момент атаки на совещание собралось руководство российского флота. Сообщалось о десятках погибших и раненых оккупантов, среди которых и высший руководящий состав флота РФ.

Источник: Telegram мониторинговой группы Крымский ветер

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