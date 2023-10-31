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Юлия Соколова, редактор ленты

Зеленский инициировал расторжение Консульской конвенции с РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский инициировал расторжение Консульской конвенции между Украиной и Россией. Соответствующий законопроект он внес в Верховную Раду.

Документ № 0231 зарегистрирован в ВР 31 октября. Его карточка появилась на сайте парламента.

Текст законопроекта О прекращении действия Консульской конвенции между Украиной и РФ пока не обнародован.

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Документ поступил на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Консульская конвенция: что это за документ

Консульская конвенция между Украиной и РФ была подписана 15 января 1993 года, а ратифицирована в феврале 1994 года. Документ вступил в силу в ноябре 1995 года.

Это соглашение регулирует открытие консульских учреждений, назначение и допущение глав консульств, права и функции консулов.

После полномасштабного военного вторжения РФ 24 февраля 2022 года Украина разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором.

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Тогда в украинском МИД отмечали, что Киев “заявляет о разрыве дипломатических отношений с Россией без разрыва консульских отношений”. Это аргументировали необходимостью защищать права и интересы украинцев в РФ, в частности политических заключенных.

Источник: Верховная Рада, МИД
Война в Украине, Верховна Рада, Владимир Зеленский, Законопроект, консульство, Російська агресія
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