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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зеленський ініціював розірвання Консульської конвенції з РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський ініціював розірвання Консульської конвенції між Україною і Росією. Відповідний законопроєкт він вніс до Верховної Ради.

Документ № 0231 зареєстрований у ВР 31 жовтня. Його картка з’явилася на сайті парламенту.

Текст законопроєкту Про припинення дії Консульської конвенції між Україною і РФ наразі не оприлюднено.

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Документ надійшов на розгляд керівництву Верховної Ради.

Консульська конвенція: що це за документ

Консульську конвенцію між Україною та РФ було підписано 15 січня 1993 року, а ратифіковано у лютому 1994 року. Документ набрав чинності в листопаді 1995 року.

Ця угода регулює відкриття консульських установ, призначення і допущення глав консульств, права і функції консулів.

Після повномасштабного військового вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором.

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Тоді в українському МЗС зазначали, що Київ “заявляє про розрив дипломатичних відносин з Росією без розриву консульських відносин”. Це аргументували необхідністю захищати права та інтереси українців у РФ, зокрема політичних в’язнів.

Джерело: Верховна Рада, МЗС
Війна в Україні, Верховна Рада, Володимир Зеленський, Законопроект, консульство, Російська агресія
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