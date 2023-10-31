Зеленський ініціював розірвання Консульської конвенції з РФ
Президент Володимир Зеленський ініціював розірвання Консульської конвенції між Україною і Росією. Відповідний законопроєкт він вніс до Верховної Ради.
Документ № 0231 зареєстрований у ВР 31 жовтня. Його картка з’явилася на сайті парламенту.
Текст законопроєкту Про припинення дії Консульської конвенції між Україною і РФ наразі не оприлюднено.
Документ надійшов на розгляд керівництву Верховної Ради.
Консульська конвенція: що це за документ
Консульську конвенцію між Україною та РФ було підписано 15 січня 1993 року, а ратифіковано у лютому 1994 року. Документ набрав чинності в листопаді 1995 року.
Ця угода регулює відкриття консульських установ, призначення і допущення глав консульств, права і функції консулів.
Після повномасштабного військового вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором.
Тоді в українському МЗС зазначали, що Київ “заявляє про розрив дипломатичних відносин з Росією без розриву консульських відносин”. Це аргументували необхідністю захищати права та інтереси українців у РФ, зокрема політичних в’язнів.
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