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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вимоги польських перевізників невиконувані: в Україні відповіли на погрози заблокувати кордон

Пункт пропуску на кордоні України
Фото: УНІАН

Погрозами заблокувати з 3 листопада кордон з Україною польські перевізники намагаються скасувати так званий транспортний безвіз і повернути українським перевізникам дозволи. Проте вони розуміють, що не зможуть повернути цю систему в одноосібному порядку.

Про це в інтервʼю Forbes Україна заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, який відповідає за автомобільний транспорт, дорожнє господарство та роботу пунктів пропуску через державний кордон.

– Вимоги польських перевізників нереалістичні – складається враження, що вони не мають бажання розвʼязати проблему. Але й реальної проблеми ж насправді немає. Їхня блокада – це просто можливість перекрити кордон для українських перевізників-конкурентів: саме українці – це 85% тих, хто перетинає українсько-польський кордон, щоб завезти в Україну товари чи вивезти експорт, – пояснив чиновник.

Зараз дивляться

Також, за його словами, серед інших вимог Польщі – заборонити українським перевізникам реєстрували компанії в Польщі та запровадити окрему чергу в єЧерзі для авто на номерах ЄС.

– Одразу скажу, що остання – нереалістична, бо в жодній країні ЄС немає окремої черги для українських водіїв, зрештою, як і в нас. Зараз ми бачимо в системі єЧерга транспорт із щонайменше 40 країн, і це, очевидно, не лише ЄС, – додав Деркач.

Дуже дивною він вважає і вимогу поляків отримати доступ до системи Шлях, оскільки базово вона створена для українських перевізників та водіїв.

Водночас він не дуже вірить у погрози заблокувати кордони на два місяці, оскільки це абсолютно неправомірні дії. Тому Україна вже звернулися до Єврокомісії.

– Щодо вимог – більшість із них здаються дивними та в принципі невиконуваними, адже їхня єдина мета – створити преференції для польських перевізників, які переймаються через втрату власної частки на ринку, – підсумував Деркач.

Сьогодні прикордонники вже попередили про можливі ускладнення руху вантажівок як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд, через запланований на 3 листопада страйк польських перевізників. Йдеться про блокування трьох пунктів пропуску.

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Джерело: Forbes Україна
вантажні перевезення, Мінінфраструктури, Польща, Україна-ЄС, Україна-Польща, Черги на кордоні
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