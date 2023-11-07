Финальное решение еще впереди! Стефанишина предостерегла от эмоций по поводу отчета Еврокомиссии

Формулировки относительно прогресса Украины в отчете Еврокомиссии будут “сдержанными”, но финальное решение лидеров блока по открытию переговоров еще впереди.

Об этом предупредила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на своей странице в социальной сети Facebook накануне официальной публикации отчета.

Чиновница отметила, что вокруг ожидаемого отчета Еврокомиссии “много эмоций и мало понимания пути, который открылся перед нами 23 июня 2022 года.”

Сейчас смотрят

— Живя в постоянных “эмоциональных качелях”, мы часто склонны к категорическим оценкам. За критикой мы не слышим похвалы; а концентрируясь на отдельных вещах, теряем из поля зрения основное, — отметила Стефанишина.

Чиновница отметила, что Украина сделала все, о чем договаривалась, реформы продолжатся и в дальнейшем – до и после начала переговоров о членстве в Евросоюзе.

Она подчеркнула, что отчет, который Еврокомиссия опубликует завтра, расскажет о прогрессе Украины (“на самом деле, невероятный прогресс, как с трибуны Верховной Рады сказала президент ЕК”) и даст понимание дальнейших шагов.

— Но формулировки будут сдержанные. И в этом контексте отмечу три вещи: 1) Украина является частью более широкого политического пазла расширения, и отчет будет именно об этом; 2) реформы должны продолжаться, исчерпывающего списка задач не будет; 3) отчет ЕК — это лишь основа, решение об открытии переговоров будет приниматься лидерами ЕС в декабре, — отметила она.

Она подытожила, что нам это может не нравиться, мы можем с этим не соглашаться, и даже считать несправедливым, но что важно — Украина уже подняла чрезвычайно высоко планку для всех стран расширения.

Стефанишина пообещала предоставить подробные комментарии по содержанию отчета после его официальной публикации 8 ноября.

Напомним, СМИ узнали, что Еврокомиссия отметит в отчете, что Украина полностью выполнила четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.