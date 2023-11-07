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Переговоры о вступлении в ЕС: Еврокомиссия считает, что Украина выполнила 4 из 7 критериев

прапори України та ЄС
Фото: Pixabay

Европейская комиссия 8 ноября отметит, что Украина полностью выполнила четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Об этом сообщает Радио Свобода, журналисты которого получили в распоряжение отчет по Украине – внутренний документ Еврокомиссии.

Полностью выполненными в Брюсселе считают следующие критерии:

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  • Внедрение законодательства, относящегося к отбору судей Конституционного суда Украины, с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.
  • Создание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и завершение проверки на добродетельность кандидатов в члены Высшего совета правосудия (ВРП).
  • Приведение законодательства о борьбе с отмыванием средств в соответствие со стандартами FATF. Утверждение стратегического плана реформирования правоохранительного сектора.
  • Приведение законодательства Украины в соответствие с Директивой Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах.

В то же время Еврокомиссия предоставит рекомендации относительно еще трех критериев, которые в Брюсселе не считают полностью реализованными.

Речь идет, в частности, об усилении борьбы с коррупцией. В рамках этого шага Украина назначила нового руководителя САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) и директора НАБУ (Национального антикоррупционного бюро).

В Еврокомиссии будут настаивать, чтобы Украина увеличила штат НАБУ, приняв соответствующий закон.

Кроме того, Брюссель рекомендует “изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничение полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами до вступления на государственную службу”.

Еврокомиссия также будет призывать принять “закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами”.

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В Брюсселе отметят, что Киев выполнил еще не все рекомендации Венецианской комиссии по реформе законодательства о нацменьшинствах. В отчете будет сказано, что Украина должна внедрить остальные замечания “путем внесения изменений в законы о государственном языке, СМИ и образовании”.

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В июне 2022 года Украина получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС. Одновременно с этим Еврокомиссия предоставила семь рекомендаций, которые требуют реформ в разных сферах.

Киев должен был их выполнить, прежде чем стартуют официальные переговоры о членстве.

8 ноября ожидается отчет Еврокомиссии о прогрессе Украины. По его итогам члены ЕС будут решать, запускать ли переговоры о вступлении нашего государства в ЕС.

4 ноября в Киев приезжала с официальным визитом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она провела переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

По их итогам Зеленский подчеркнул, что услышал хорошие сигналы относительно движения Украины к началу переговоров о членстве.

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Источник: Радио Свобода
Еврокомиссия, Європейський Союз, боротьба з корупцією, Судебная реформа, Украина-ЕС, Урсула фон дер Ляєн
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