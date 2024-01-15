Знищення двох літаків РФ, підрив окупантів у Мелітополі, підготовка до саміту миру: новини 15 січня

Російські окупанти втратили повітряний командний пункт Іл-22, літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 (ДРЛВ). Вони перебували над акваторією Азовського моря, коли цілі вдалося підбити Силам оборони України.

Водночас у Мелітополі Запорізької області українські партизани підірвали автомобіль окупантів УАЗ Patriot.

Під Києвом представники СБУ затримали вагнерівця, який допомагав РФ готувати нові удари для знеструмлення столиці. Раніше білорус штурмував Бахмут і прилеглі населені пункти.

Зараз дивляться

Що відбулося в Україні та світі за добу 15 січня 2024 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Збиття двох військових літаків РФ

Окупанти втратили повітряний командний пункт Іл-22, літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 (ДРЛВ), які перебували над акваторією Азовського моря.

Літак А-50 був збитий, а Іл-22 підбитий. Другий перебував у повітрі та намагався дістатися аеродрому, але зник з радарів після початку зниження в районі Керчі.

Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Іл-22 дотягнув до Анапи, проте вже не підлягає відновленню. За його словами, літак горів, а серед екіпажу є поранені.

Обстріл Херсонської області

Військові РФ обстріляли село Станіслав Херсонської області, внаслідок чого є п’ятеро поранених. Окупанти скинули боєприпаси з БпЛА по пожежниках: пошкоджено спецавтомобіль, четверо рятувальників зазнали поранень.

Відомо про удар по житлових будинках, де у власній оселі поранення дістала 69-річна жінка. Постраждалу госпіталізували до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

Підрив окупантів і техніки у Мелітополі

У Мелітополі Запорізької області Сили оборони України підірвали окупантів разом з технікою. За даними Головного управління розвідки, на вулиці Гоголя був підірваний автомобіль УАЗ Patriot.

У ГУР зазначено, що поранено щонайменше четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили. Туди приїхало декілька автомобілів з медиками. Остаточна кількість постраждалих і руйнування уточнюються.

Затримання вагнерівця біля Києва

Неподалік Києва затримано вагнерівця, який допомагав російським окупантам готувати нові удари по енергосистемі. За даними Служби безпеки України, на початку повномасштабного вторгнення Росії білорус вступив до ПВК Вагнера.

Він штурмував Бахмут Донецької області та прилеглі населені пункти, а пізніше вагнерівець повернувся до Білорусі. Згодом від російських кураторів він отримав завдання прибути до Рівненської області для подальшого коригування атак.

Глобальний саміт миру

Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів. За словами президента Володимира Зеленського, Україна відкрита до всіх держав, які поважають суверенітет і територіальну цілісність.

Президент звернув увагу, що для України дуже важливо показати, що весь світ виступає проти повномасштабної агресії Росії та підтримує відновлення справедливого миру.

Блокування кордону з Румунією

На кордоні з Україною румунські фермери заблокували ще один пункт пропуску. На КПП Сірет та Вікову-де-Сус зупинено рух вантажного транспорту, інформують у Держприкордонслужбі.

За інформацією ДПСУ, інші види транспорту та пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з території України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.