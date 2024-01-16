ТЦК будет знать значительно больше: что меняет закон 10062 о воинском учете украинцев и когда вступит в силу

Верховная Рада приняла законопроект №10062 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения.

Электронный учет военнообязанных

Согласно закону, в Украине планируют ввести полноценный электронный учет военнообязанных. О необходимости этих изменений заявляли представители Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, чтобы уменьшить пробелы в процессе мобилизации.

Законопроект №10062 поддержали 249 народных депутатов, несмотря на дискуссии в зале Верховной Рады. Ранее были случаи, когда выписывали повестки и пытались привлечь к ответственности как уклонистов людей, которые уже находятся на службе на фронте.

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В то же время мужчины были обязаны каждый раз обновлять информацию о себе в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, предоставляя физически документы о месте работы, проживания и актуальное семейное положение. Эти проблемы должен решить принятый законопроект.

Что предусматривает законопроект №10062

Еще в начале ноября 2023 года законопроект был принят в первом чтении. Однако суть документа существенно изменилась при подготовке ко второму.

Основная идея законопроекта №10062 осталась неизменной — расширение персональных данных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которых будут вносить в электронный реестр военнообязанных Оберіг.

Туда будет попадать информация о номерах телефона, адресах электронной почты, владении иностранными языками, разрешительных документах на выезд из Украины, наличии водительского удостоверения и права на владение оружием из других государственных реестров.

Согласно законопроекту, в реестре Оберіг через электронный кабинет военнообязанного будет собираться информация о результатах медицинского осмотра и об участии гражданина в боевых действиях. Персональные данные будут вносить без согласия самого человека, кроме информации о членах семьи.

Законопроект 10062: когда вступит в силу

Законопроект №10062 вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Реестр военнослужащих

В Украине создадут реестр военнослужащих, чтобы упростить и цифровизировать статус участника боевых действий (УБД). Долгое время процедура была очень бюрократической. Теперь это будет происходить в электронном формате.

Информация о людях, которые имеют право на получение статуса УБД, будет храниться в отдельном программном модуле реестра. Родственники или сам военнослужащий смогут подать необходимые документы онлайн.

Военный будет приобретать статус УБД автоматически, когда сформируется выписка из реестра с уникальным электронным идентификатором (например, QR-код, штрих-код, цифровой код). Также можно будет онлайн установить статус человека с инвалидностью из-за войны.

Какие положения не согласуются с нормами Конституции

Некоторые положения законопроекта №10062 не согласуются с действующими нормами Конституции. К такому выводу пришло Главное юридическое управление аппарата Верховной Рады Украины после анализа сути документа.

Согласно статье 32 Конституции Украины, запрещается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о гражданине без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только якобы в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

В заключении юридического управления отмечается, что персональные данные, которые хотят собирать для автоматизированной обработки, должны быть адекватными и не чрезмерными для выполнения целей, ради которых они хранятся.

Там обратили внимание, что физические лица должны знать о том, что персональные сведения о них собираются, а обработка этих данных должна быть законной и правомерной. Также запрещена обработка данных по состоянию здоровья, если законодательство не обеспечивает соответствующих гарантий.

То же самое касается реестра военнослужащих, хранения и обработки конфиденциальной информации о них. Эксперты отмечают, что в законопроекте не предусмотрено, в течение каких сроков будет обрабатываться эта чувствительная информация.

Серверы за границей: как это навредит Украине

Однако это не единственные вопросы, которые спровоцировали общественную критику. Еще один спорный момент — это норма о возможности использования зарубежных облачных технологий для хранения и обработки данных из реестров Минобороны Украины.

Согласно законодательству, ранее запрещался сбор этой информации за границей Украины. Однако во время подготовки ко второму чтению в законопроект была внесена возможность использования облачных технологий стран НАТО.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что нельзя размещать секретную информацию на серверах за границей, тем более системы боевого управления во время войны.

По его мнению, это может привести к катастрофическим последствиям для Украины, которые потом будет невозможно исправить.

Такого же мнения придерживается член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, которая обратила внимание, что некоторые “напихали в законопроект все, что не касается содержания”.

— Размещение баз данных с секретной информацией за границей — это ошибочное решение, тем более без поисков альтернатив после действия правового режима военного положения. Зачем Украине располагать в странах НАТО базы данных с секретной информацией, которая никаким образом этих стран не касается?

Бобровская советует вспомнить авторам поправок к законопроекту №10062, что разведывательная информация собирается не только в отношении врагов, но и союзников.

Заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега объяснил, что Украина могла бы построить за счет партнеров собственные облака под системы, однако это значительно более длительный процесс.

— Но это значительно более сложная и комплексная задача, к которой надо возвращаться все равно. Держать тайну за границей — это временное быстрое решение. Если мы не можем обеспечить лучшего сейчас — то лучше, чем бумага. Мы могли бы лучше, но для этого нужны немного более сложные решения, — считает Дейнега.

Он признал, что есть проблемы с зарубежными серверами. По мнению Дейнеги, принятым законом Украина расписывается в собственной неспособности защищать государственную тайну без коррупции, вместо этого отдавая секретные данные в другие государства.

Что говорят в Минобороны

В Минобороны уверяют, что размещение электронных систем в военных облачных хранилищах стран НАТО якобы должно помочь Украине, в частности, благодаря расширению доступа к разведданным союзников, усилению защиты информации от кибератак.

— Будут высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов. Зато этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении МО.

Несмотря на споры в зале Верховной Рады, норма о возможности использования зарубежных облачных технологий для хранения и обработки данных из реестров Минобороны Украины была принята в законопроекте в целом.

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