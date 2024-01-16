Убрать ТЦК с улиц: что могут изменить в законопроекте о мобилизации

Правительственный законопроект о мобилизации вызвал бурные дискуссии среди парламентариев и в конце концов его отправили на доработку в Кабмин. Там пообещали с новым текстом документа не медлить.

Факти Тижня рассказывают, какие пункты законопроекта вызвали наибольшие споры и что могут оставить.

Вопрос мобилизации сегодня очень актуален, потому что бойцов, которые воюют на фронте уже довольно длительное время, надо заменять.

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На прошлой неделе законопроект о мобилизации рассматривали несколько комитетов Верховной Рады, в частности комитет по обороне, который и должен был принять финальное решение, — отправить его на голосование в первом чтении или вернуть на доработку. В итоге на закрытом совещании комитета законопроект вернули правительству.

Глава парламентской фракции Давид Арахамия подчеркнул, что такие нормы, как призыв инвалидов III группы, мобилизация транспорта у ФЛП будут отменены, а электронные повестки вообще нельзя обсуждать.

На видео с 16:00

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что ТЦК надо убрать с улицы, чтобы людей не забирали прямо с улицы в военкоматы. Также не должно быть повесток, присланных на электронную почту, потому что такое письмо просто может попасть в спам и человек его не увидит. А потом за это его еще могут привлечь к ответственности.

Имущество и блокировка счетов

Одним из слишком противоречивых пунктов стало внесение уклонистов в Реестр должников. В законопроекте предлагался целый перечень жестких ограничений: запрет пользоваться движимым и недвижимым имуществом, управление транспортом, блокировка персональных счетов, отказ в подписании договоров и тому подобное.

По словам адвоката Антона Болтика, есть статья 41 Конституции Украины, которая четко определяет, что каждый имеет право свободно владеть и пользоваться своей собственностью, ведь право собственности является незыблемым даже во время войны.

Кроме того, такие ограничения могут стать причиной неуплаты налогов, коммунальных услуг и тому подобное.

Юристы отмечают, что запретить распоряжаться собственным имуществом может только суд. То есть такие меры к уклонистам можно квалифицировать как нарушение прав человека.

Но с другой стороны, если гражданин сознательно отказывается от защиты государства, то это означает, что он сознательно отказывается и от благ, которые предоставляет государство.

Коррупционные риски

Еще одна норма в законопроекте — это усиление прав ТЦК, а именно разрешение вносить в реестр тех, кто якобы уклоняется от службы.

Однако сразу несколько комитетов Верховной Рады заявили, что такие положения способствуют коррупции. Кроме того, расширить полномочия по мобилизации планировали и органам местного самоуправления.

— Там меняется одно слово. Если раньше было содействие ТЦК от органов местного самоуправления в мероприятиях мобилизации, то сейчас — организация, — отметил Егор Чернев.

В комитетах Рады опасались, что эта норма приведет к еще большему напряжению на улицах. А с другой стороны — срок содействия мобилизации ни к чему не обязывал, чем нередко злоупотребляли. Бороться с коррупционными рисками должны антикоррупционные органы и именно дискуссии по этим положениям были наиболее ожесточенными в комитетах.

Демобилизация

Военные, которые с начала войны защищают границы Украины, безусловно нуждаются в замене. Ранее этот вопрос на уровне закона не поднимался. В правительственном законопроекте есть пункт о демобилизации. Однако предлагаемый срок в 36 месяцев многие назвали очень длинным.

— Если это служба где-то в гарнизоне на Закарпатье, то это одно. А 36 месяцев под Бахмутом или Авдеевкой — это совсем разные месяцы, — отмечает адвокат Антон Болтик.

Поэтому в этом пункте надо прописать, как должна проходить демобилизация военных, которые воюют на нуле, и это должно быть не 36 месяцев, а гораздо меньше.

Кроме основного правительственного законопроекта в Верховной Раде зарегистрировали еще четыре альтернативных, которые предлагали сократить срок непрерывной службы до двух лет, а то и полутора.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов вообще предложил отдельный законопроект о демобилизации, чтобы не объединять этот важнейший вопрос в одном документе с неоднозначными положениями. Такого же мнения придерживаются и юристы, что лучше делать отдельным законопроектом, потому что может дойти до того, что урегулирование нормы демобилизации затянется на очень долгое время.

Среди других сомнительных норм депутаты предлагают изъять норму об уточнении своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации. Предполагалось, что за такой срок все военнообязанные должны были уточнить свои данные в ТЦК.

Кроме того, рабочие группы Верховной Рады хотят внести в законопроект отмену отсрочки от мобилизации действующим народным депутатам, сотрудникам Минобороны и правоохранительных органов.

Новый вариант законопроекта

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что новый вариант законопроекта о мобилизации с учетом всех предложений нардепов уже готов. В ближайшее время этот документ будут выносить на согласование комитетов.

Фото: 128 ОГШБр

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