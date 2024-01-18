Противодействие диверсионным группам и укрепление границы: Зеленский провел Ставку
Во время сегодняшней Ставки главнокомандующего обсудили противодействие диверсионным группам и укрепление границы.
Об этом в своем традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
— Провел Ставку. Оперативный уровень — ситуация на фронте сейчас. Докладывали командующие. Различные направления. Восток. Юг. Также Север — противодействие диверсионным группам, укрепление границы, — отметил глава государства.
Также был и стратегический уровень обсуждения — действия Украины в этом году, и не только оборонные.
— Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе. Чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага. Чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. Мир поддерживает тех, кто имеет перспективу. И это фундаментальная задача — сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее, — отметил президент.
Кроме того, Зеленский провел и итоговое совещание после всех встреч и переговоров — официального визита в Швейцарию, участия в Давосском форуме.
— Там было много хороших, полезных встреч. Европа, Америка, Африка, Азия. Говорили и с политиками, и с лидерами бизнеса, — добавил он.