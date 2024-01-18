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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Противодействие диверсионным группам и укрепление границы: Зеленский провел Ставку

Противодействие диверсионным группам и укрепление границы: Зеленский провел Ставку
Фото: Офис президента

Во время сегодняшней Ставки главнокомандующего обсудили противодействие диверсионным группам и укрепление границы.

Об этом в своем традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Провел Ставку. Оперативный уровень — ситуация на фронте сейчас. Докладывали командующие. Различные направления. Восток. Юг. Также Север — противодействие диверсионным группам, укрепление границы, — отметил глава государства.

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Также был и стратегический уровень обсуждения — действия Украины в этом году, и не только оборонные.

— Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе. Чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага. Чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. Мир поддерживает тех, кто имеет перспективу. И это фундаментальная задача — сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее, — отметил президент.

Кроме того, Зеленский провел и итоговое совещание после всех встреч и переговоров — официального визита в Швейцарию, участия в Давосском форуме.

— Там было много хороших, полезных встреч. Европа, Америка, Африка, Азия. Говорили и с политиками, и с лидерами бизнеса, — добавил он.

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Война в Украине, Владимир Зеленский
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