Протидія диверсійним групам та укріплення кордону: Зеленський провів Ставку

Під час сьогоднішньої Ставки головнокомандувача обговорили протидію диверсійним групам та укріплення кордону.

Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Провів Ставку. Оперативний рівень – ситуація на фронті зараз. Доповідали командувачі. Різні напрямки. Схід. Південь. Також Північ – протидія диверсійним групам, укріплення кордону, – зазначив голова держави.

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Також був і стратегічний рівень обговорення – дії України цього року, і не тільки оборонні.

– Україна потребує амбітної, активної перспективи. Щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога. Щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання – зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими, – зазначив президент.

Крім того, Зеленський провів і підсумкову нараду після всіх зустрічей і перемовин – офіційного візиту у Швейцарію, участі у Давоському форумі.

– Там було багато хороших, корисних зустрічей. Європа, Америка, Африка, Азія. Говорили і з політиками, і з лідерами бізнесу, – додав він.

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