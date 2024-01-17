Мы боремся против РФ, которая не считает людей: Зеленский о важности мобилизации и нехватке людей

Украина отражает агрессию России, страны, которая не считает мужчин и призывает трупы, поэтому нашему государству никогда не будет хватать людей для мобилизации.

Об этом по итогам Международного экономического форума в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы боремся против РФ, которая не считает людей. И она может мобилизовать своих людей, потому что она мобилизует трупы. Понимаете, они знают, что мобилизуют трупы. Они мобилизуют мясо. Им все равно: вернется этот человек или нет. А нам не все равно, — подчеркнул президент.

По его словам, это не вопрос того, что Украина в четыре раза меньше, чем Россия по населению. Поскольку наша страна не бросала бы людей под танки, даже если количество населения было бы одинаковым с РФ.

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— Мы боремся за права людей. Какой смысл бороться за права человека, если ты не уважаешь эти права? Это просто бессмысленно, бред. И поэтому всегда не будет хватать (людей, — Ред.) против этого государства, которое держит людей как рабов и бросает их под танки, — резюмировал он.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что те военнообязанные мужчины, которые находятся за рубежом, должны быть в Украине. Это вопрос закона и справедливости.

— Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть в Украине. Это факт. И дальше ты будешь воевать или не будешь воевать. Ты будешь работать, — уточнил президент.

Он отметил, что зарплата одного военного — это налоги 6-8 человек, а помощь от западных союзников не идет на такие расходы бюджета.

— Ты можешь работать и не быть на фронте, это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги. В целом это справедливо — платить налог. Но во время войны этот вопрос стоит очень остро. Этот вопрос — справедливость, — подчеркнул Зеленский.

К слову, Зеленский объяснил, к каким последствиям может привести затягивание с помощью Украине.

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