Россияне запустили фейк об обстреле рынка в Донецке Силами обороны — в ВСУ ответили

Кремлевские пропагандисты начали распространять заведомо ложную новость об обстреле Вооруженными Силами Украины торгового рынка во временно оккупированном Донецке 21 января.

Очередной фейк врага разоблачили в Объединенном пресс-центре Сил обороны на Таврийском направлении на Facebook.

— Ответственно заявляем, что находящиеся в подчинении ОСУВ Таврия силы в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк — это Украина, — указано в публикации.

При этом наши военные подчеркнули, что все виновные в смертях украинских граждан понесут наказание.

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Напомним, также российская пропаганда в соцсетях разгоняет новый фейк, что якобы сотрудникам Нацполиции разрешили применять травматическое оружие для разгона митингов.

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