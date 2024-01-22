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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Россияне запустили фейк об обстреле рынка в Донецке Силами обороны — в ВСУ ответили

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Фото: Getty Images

Кремлевские пропагандисты начали распространять заведомо ложную новость об обстреле Вооруженными Силами Украины торгового рынка во временно оккупированном Донецке 21 января.

Очередной фейк врага разоблачили в Объединенном пресс-центре Сил обороны на Таврийском направлении на Facebook.

— Ответственно заявляем, что находящиеся в подчинении ОСУВ Таврия силы в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк — это Украина, — указано в публикации.

При этом наши военные подчеркнули, что все виновные в смертях украинских граждан понесут наказание.

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Напомним,  также российская пропаганда в соцсетях разгоняет новый фейк, что якобы сотрудникам Нацполиции разрешили применять травматическое оружие для разгона митингов.

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Взрыв, Донецк, Ринок, Фейкові новини
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