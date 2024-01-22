Екатерина Белоброва, редактор ленты
Россияне запустили фейк об обстреле рынка в Донецке Силами обороны — в ВСУ ответили
Кремлевские пропагандисты начали распространять заведомо ложную новость об обстреле Вооруженными Силами Украины торгового рынка во временно оккупированном Донецке 21 января.
Очередной фейк врага разоблачили в Объединенном пресс-центре Сил обороны на Таврийском направлении на Facebook.
— Ответственно заявляем, что находящиеся в подчинении ОСУВ Таврия силы в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк — это Украина, — указано в публикации.
При этом наши военные подчеркнули, что все виновные в смертях украинских граждан понесут наказание.
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Напомним, также российская пропаганда в соцсетях разгоняет новый фейк, что якобы сотрудникам Нацполиции разрешили применять травматическое оружие для разгона митингов.
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