Росіяни запустили фейк про обстріл ринку в Донецьку Силами оборони – у ЗСУ відповіли

Кремлівські пропагандисти почали розповсюджувати свідомо неправдиву новину про обстріл Збройними Силами України торговельного ринку в тимчасово окупованому Донецьку 21 січня.

Черговий фейк ворога викрили в Об’єднаному пресцентрі Сил оборони на Таврійському напрямі на Facebook.

—Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ “Таврія”, в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк — це Україна! – зазначено у публікації.

Водночас наші військові наголосили, що всіх винних у смертях українських громадян покарають.

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Нагадаємо, також російська пропаганда в соцмережах розганяє новий фейк, що нібито співробітникам Нацполіції дозволили застосовувати травматичну зброю для розгону мітингів.

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