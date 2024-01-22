Карта боевых действий на 22 января 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 22 января сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 22 января 2024 года

Ситуация в Украине на 22 января 2024 года

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 6 атак неподалеку Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника восточнее Григорьевки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 5 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражено 7 атак врага западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Потери РФ на 22 января 2024 года

личного состава — около 376860 (+830) чел,

танков — 6192 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 11489 (+23) ед,

артиллерийских систем — 8896 (+21) ед,

РСЗО — 968 (+0) ед,

средств ПВО — 657 (+2) ед,

самолетов — 331 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6961 (+25),

крылатых ракет — 1819 (+1),

кораблей/катеров — 23 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11891 (+29) ед,

специальной техники — 1397 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 698-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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