Карта бойових дій на 22 січня 2024 року – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 22 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 22 січня 2024 року

Ситуація в Україні на 22 січня 2024

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак неподалік Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника східніше Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 5 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Втрати РФ на 22 січня 2024

особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,

танків ‒ 6192 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,

артилерійських систем – 8896 (+21) од,

РСЗВ – 968 (+0) од,

засобів ППО ‒ 657 (+2) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),

крилатих ракети ‒ 1819 (+1),

кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,

спеціальної техніки ‒ 1397 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 698-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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