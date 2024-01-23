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Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, военный эксперт

Американский комплекс AN/TPQ-49: особенности и технические характеристики

Американский комплекс AN/TPQ-49: особенности и технические характеристики

Американский комплекс AN/TPQ-49 помогает украинским военным определять позиции российской артиллерии.

Какие особенности и технические характеристики американского комплекса AN/TPQ-49 и чем он помогает ВСУ — читайте в материале Фактов ICTV.

Американский комплекс AN/TPQ-49: что известно и какие его особенности

Чтобы эффективно уничтожить российскую артиллерию, ее нужно обнаружить. Для этого используется американский комплекс AN/TPQ-49.

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Радиолокаторы и системы раннего предупреждения с большой точностью могут указать украинской артиллерийской разведке, где расположены российские минометы или пушки. Помогает ВСУ в этом американский комплекс AN/TPQ-49.

Первые радары были переданы Украине в 2016 году, а с началом полномасштабного вторжения РФ США передали еще больше систем раннего предупреждения.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что главным преимуществом комплекса AN/TPQ-49 является точность, мобильность и вес. Он устанавливается на автомобиле-пикапе и при развертывании не требует установки на землю.

Радиолокатор предварительного оповещения может обнаружить до 10 целей, тем самым он играет важную роль в подавлении вражеской артиллерии на линии соприкосновения.

Средствами радиолокационной разведки круглосуточно ведется наблюдение, которое обнаруживает артиллерию противника, минометы РСЗО, и уже огневыми подразделениями наносится поражение. Основная задача — засекать артиллерию противника и передавать координаты на украинские артсистемы, которые затем будут наносить поражение по целям.

Радиолокатор предварительного оповещения устанавливается на автомобиль и точно передает координаты российской артиллерии на планшет оператора на дальности до 20 км.

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С помощью комплекса AN/TPQ-49 украинские военные эффективно уничтожают артиллерию, бронетехнику, танки, минометы, РСЗО и тому подобное. Для эффективного нанесения поражений артразведчик должен хорошо ориентироваться на местности, в картах, владеть программой.

радіолокаційний комплекс AN/TPQ-49

Какие технические характеристики комплекса AN/TPQ-49

Радиолокационный комплекс AN/TPQ-49 способен с большой точностью указать артиллерийской разведке, где расположены вражеские орудия или минометы.

Он состоит из радара AN/TPQ-43, приемника AN/TPX-50 Mark XII IFF, генераторной установки (мощность 5 кВт) и транспортного средства.

Радар AN/TPQ-43 — это импульсный доплеровский радар, который работает в D-диапазоне и имеет радиус действия около 20 км. Он устанавливается на стреле, которая выдвигается вверх от задней части бронеавтомобиля хамби. Данные с радара, как правило, не используются на самой радиолокационной площадке, а передаются по FM-радио на приемник и дисплей с батарейным питанием.

Полевые подразделения, включая подразделения систем противовоздушной обороны, направляют свое оружие с оптическим наведением в направлении цели, о которой сообщил радар.

  • скорость обнаружения — до 10 целей;
  • диапазон частот — D-диапазон;
  • максимальная дальность — около 20 км;
  • генератор переменного тока мощностью — 5 кВт.

Радиолокационный комплекс AN/TPQ-49 уничтожает вражескую технику, сохраняя жизнь украинским защитникам.

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Фото: Армія inform

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