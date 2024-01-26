Мусиенко рассказал, при каких условиях возможно новое наступление РФ на Киев

На днях журналисты Financial Times со ссылкой на украинских силовиков написали, что кремлевский диктатор Владимир Путин не исключает и еще одну попытку захвата Харькова или даже Киева.

По оценкам американской разведки, конечная цель России неизменна — захват Украины.

Пока война продолжается, всегда будут риски попыток повторного наступления российских оккупантов, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

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– Под особым прицелом и фокусом внимания для врага всегда будет украинская столица. Так складывается, что сам статус столицы в войнах, ее пытаются поразить первой. Там центр принятия решений, – сказал он.

Возможно ли новое наступление на Киев

Мусиенко отметил, что теоретически мы не можем исключить возможность наступления РФ на Киев в полном объеме. Впрочем, на сегодня нет оснований считать, что Россия готовит новое наступление на столицу Украины.

– Потому что концентрация войск в трех областях, граничащих с территорией Украины, составляет около 17 тыс., максимум до 20 тыс. Это Курская, Брянская, Белгородская области. Это не тот контингент который наступает, это контингент, который осуществляет мероприятия по прикрытию границы. Плюс там есть российские военные, чтобы сковывать наши подразделения, – добавил эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований также рассказал, что российские военные время от времени совершают рейды ДРГ на территорию Украины.

Они пытаются небольшими группами заходить на 1-2 км территории Сумщины и Черниговщины. Поэтому эти участки усиленно охраняются со стороны ВСУ.

Полное интервью с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко можно посмотреть 28 января на YouTube-канале Фактов ICTV.

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