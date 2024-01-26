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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Олександр Мусієнко, Політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень, адвокат, експерт ГО Центр оборонних стратегій

Мусієнко розповів, за яких умов можливий новий наступ РФ на Київ

Окупаційні війська РФ

Днями журналісти Financial Times із посиланням на українських силовиків написали, що кремлівський диктатор Володимир Путін не відкидає і ще одну спробу захоплення Харкова чи навіть Києва. 

За оцінками американської розвідки, кінцева мета Росії незмінна – захоплення України.

Поки війна триває, завжди будуть ризики спроб повторного наступу російських окупантів, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV. 

Зараз дивляться

– Під особливим прицілом і фокусом уваги для ворога завжди буде українська столиця. Так складається, що сам статус столиці у війнах, її намагаються вразити першою. там центр прийняття рішень,  – сказав він. 

Чи можливий новий наступ на Київ

Мусієнко зазначив, що теоретично ми не можемо відкинути можливість наступу РФ на Київ у повному обсязі. Втім, на сьогодні немає підстав вважати, що Росія готує новий наступ на столицю України. 

– Тому що концентрація військ у трьох областях, які межують з територією України, становить близько 17 тис., максимум до 20 тис. Це Курська, Брянська, Бєлгородська області. Це не той контингент, який наступає, це контингент, який здійснює заходи з прикриття кордону. Плюс там є російські військові, щоб сковувати наші підрозділи, – додав експерт. 

Керівник Центру військово-правових досліджень також розповів, що російські військові час від часу здійснюють рейди ДРГ на територію України.

Вони намагаються невеликими групами заходити на 1-2 км території Сумщини та Чернігівщини. Тому ці ділянки посилено охороняються з боку ЗСУ.

Повне інтерв’ю з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком можна подивитися 28 січня на YouTube-каналі Фактів ICTV.

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Армія Росії, Війна в Україні, Київ, Олександр Мусієнко, Російська агресія
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