Мусієнко розповів, за яких умов можливий новий наступ РФ на Київ

Днями журналісти Financial Times із посиланням на українських силовиків написали, що кремлівський диктатор Володимир Путін не відкидає і ще одну спробу захоплення Харкова чи навіть Києва.

За оцінками американської розвідки, кінцева мета Росії незмінна – захоплення України.

Поки війна триває, завжди будуть ризики спроб повторного наступу російських окупантів, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

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– Під особливим прицілом і фокусом уваги для ворога завжди буде українська столиця. Так складається, що сам статус столиці у війнах, її намагаються вразити першою. там центр прийняття рішень, – сказав він.

Чи можливий новий наступ на Київ

Мусієнко зазначив, що теоретично ми не можемо відкинути можливість наступу РФ на Київ у повному обсязі. Втім, на сьогодні немає підстав вважати, що Росія готує новий наступ на столицю України.

– Тому що концентрація військ у трьох областях, які межують з територією України, становить близько 17 тис., максимум до 20 тис. Це Курська, Брянська, Бєлгородська області. Це не той контингент, який наступає, це контингент, який здійснює заходи з прикриття кордону. Плюс там є російські військові, щоб сковувати наші підрозділи, – додав експерт.

Керівник Центру військово-правових досліджень також розповів, що російські військові час від часу здійснюють рейди ДРГ на територію України.

Вони намагаються невеликими групами заходити на 1-2 км території Сумщини та Чернігівщини. Тому ці ділянки посилено охороняються з боку ЗСУ.

Повне інтерв’ю з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком можна подивитися 28 січня на YouTube-каналі Фактів ICTV.

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