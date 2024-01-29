Война с РФ на истощение началась еще в 2014 году — Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что война на истощение с Российской Федерацией началась еще в 2014 году после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, войны в целом — это войны на истощение населения, финансов, военных, партнеров. Он отметил, что война на истощение, которая идет 700 дней, ничем не отличается от войны на истощение, которая, к примеру, длилась 1 400 дней.

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— Я считаю, что война на истощение началась еще в 2014 году, когда оккупировали часть нашей страны — Крым и Донбасс. Разве это было не на истощение украинской экономики? На истощение, — заявил Владимир Зеленский.

Он напомнил, что после оккупации Донбасса сократились инвестиции в Украину, деньги из нашей экономики начали выводить.

— Если они выводились, у нас уменьшались доходы, а мы должны были не снижать пенсии и социальные выплаты. Это говорит о том, что экономика истощалась, — сказал президент Владимир Зеленский.

На видео с 20:00

Потери РФ во время войны

Если говорить о человеческих потерях, то в первый год полномасштабной войны Россия относилась к своим военным как к мясу. Зеленский отметил, что не уверен, является ли это вообще вопросом истощения России.

— Им все равно: миллион, два, три, сколько погибнет. И сейчас в Авдеевке россияне просто построили целые заборы из трупов своих людей. Они их даже не забирают. Это на истощение или нет? Сложно сказать, — заявил президент.

А вот недостаточное количество укрытий — это истощение для украинских детей, которые не имеют нормального доступа к образованию.

Стоит вспомнить, что Россия заблокировала проход по Черному морю, и в некоторые африканские страны не доехало украинское зерно — это также истощение для тех государств и для Украины.

Фото: скриншот с видео

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