Війна з РФ на виснаження почалася ще у 2014 році – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна на виснаження з Російською Федерацією розпочалася ще у 2014 році після анексії Криму та окупації частини Донбасу.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

За його словами, війни загалом – це війни на виснаження населення, фінансів, військових, партнерів. Він наголосив, що війна на виснаження, яка йде 700 днів, нічим не відрізняється від війни на виснаження, яка, до прикладу, тривала 1 400 днів.

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– Я вважаю, що війна на виснаження розпочалася ще у 2014 році, коли окупували частину нашої країни – Крим та Донбас. Хіба це було не на виснаження української економіки? На виснаження, – заявив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що після окупації Донбасу скоротилися інвестиції в Україну, гроші з нашої економіки почати виводити.

– Якщо вони виводилися, у нас зменшувалися доходи, а ми мали не знижувати пенсії та соціальні виплати. Це говорить про те, що економіка виснажувалась, – сказав президент Володимир Зеленський.

На відео з 20:00

Втрати РФ під час війни

Якщо говорити про людські втрати, то в перший рік повномасштабної війни Росія ставилась до своїх військових як до м’яса. Зеленський зауважив, що не певен, чи це взагалі є питанням виснаження Росії.

– Їм все одно: мільйон, два, три, скільки загине. І зараз в Авдіївці росіяни просто збудували цілі паркани з трупів своїх людей. Вони їх навіть не забирають. Це на виснаження чи ні? Складно сказати, – заявив президент.

А ось недостатня кількість укриттів – це є виснаження для українських дітей, які не мають нормального доступу до освіти.

Варто згадати, що Росія заблокувала прохід Чорним морем, і до деяких африканських країн не доїхало українське зерно – це також виснаження для тих держав і для України.

Фото: скриншот із відео

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