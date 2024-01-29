Выплаты ВПЛ в феврале 2024 года: каких изменений ожидать переселенцам

С 1 февраля для многих внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должны были отменить выплаты, однако правительство решило продлить помощь еще на месяц — до 1 марта.

Кто будет получать выплаты ВПЛ с 1 февраля 2024 года

Все переселенцы, которые получали помощь в январе 2024 года, будут иметь ее и в феврале. Помощь продлили автоматически сначала на 6 месяцев, то есть с 1 августа 2023-го до 31 января 2024-го. А потом еще на месяц — до 1 марта 2024 года.

— Учитывая зимний период, трудности с поиском работы и еще ряд обстоятельств, мы решили с Кабинетом министров продолжить выплаты абсолютно всем внутренне перемещенным лицам еще на месяц. Мы смогли найти на это ресурс, это немалые деньги, более 6 млрд грн, — заявила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович.

Выплаты ВПЛ 2024

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

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для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн

для других лиц — 2 тыс. грн.

Получать деньги можно 15-го и 28-го числа каждого месяца.

Какие категории граждан не могут претендовать на выплаты

С 1 августа 2023 года денежные выплаты ВПЛ прекратили выплачивать лицам, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

Получать выплаты, даже находясь за границей, могут люди, находящиеся в служебной командировке, на лечении или реабилитации, оздоровлении детей, стажировке. Эти пункты должны быть подтверждены документально.

находятся в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

являются ВПЛ, которые вернулись в покинутое место жительства.

Кроме того, в 2024 году отменили выплаты ВПЛ гражданам, которые:

приобрели квартиру, дом или земельный участок на сумму более 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме автомобилей, приобретенных волонтерами и переданных на нужды ВСУ);

имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или которые не являются оккупированными;

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;

имеют на депозитном банковском счете средства на общую сумму более 100 тыс. грн.

Кому из ВПЛ оставят выплаты с 1 марта

1 марта 2024 года поддержку продолжат для ВПЛ, которые относятся к наиболее уязвимым категориям граждан, сообщили в Минсоцполитики.

Так, социальные выплаты автоматически продлятся на 6 месяцев:

для пенсионеров, чья пенсия меньше 9 444 грн;

для людей с инвалидностью 1 и 2 групп, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лицам из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Предусмотрены выплаты и для других категорий семей, которые уже с 1 февраля могут обращаться за соответствующей помощью.

В частности, это касается семей, доход в которых не превышает 9 444 грн на одного человека.

Также право на выплаты для ВПЛ будут иметь семьи с детьми до 14 лет, которые не имеют возможности посещать воспитательные и учебные заведения или обучение происходит в гибридном формате (офлайн и онлайн), следовательно родители не имеют возможности работать.

Помощь будет продолжаться семьям, в которых трудоспособные лица трудоустроились, зарегистрировались как физическое лицо-предприниматель, начали соответствующую деятельность, получили микрогрант и тому подобное.

Государственную социальную помощь смогут получить и семьи, даже если кто-то из ее трудоспособных членов не работает. Однако они обязательно должны зарегистрироваться в центре занятости как безработные или как лица, ищущие работу.

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