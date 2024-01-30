Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про мобілізацію: що ним передбачено

військовий квиток, мобілізація
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів України ввечері 30 січня схвалив та передав до Верховної Ради оновлений законопроєкт щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Про це йдеться на сайті парламенту.

– Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами, — йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

Законопроєктом визначається прозорість правил мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

Зараз дивляться

Новина доповнюється…

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, Верховна Рада, Законопроект, Кабмін, Мобілізація, Парламент, уряд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Воєнні обʼєкти на території Росії мають бути знищені – Данілов
Олексій Данілов
ОВА про вибухи в Полтаві й Кременчуці: Ворожа атака, влучань не зафіксовано
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про мобілізацію: що ним передбачено
Головні новини 30 січня: вибухи у Москві, збиття Су-34 РФ, Обран здався і чип Neuralink у мозку людини
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про мобілізацію: що ним передбачено
Автогол історичного масштабу: директор ЦРУ про те, що чекає на США в разі затримки допомоги Україні
Вільям Бернс
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь