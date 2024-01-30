Ілля Нежигай, редактор стрічки
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про мобілізацію: що ним передбачено
Кабінет міністрів України ввечері 30 січня схвалив та передав до Верховної Ради оновлений законопроєкт щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.
Про це йдеться на сайті парламенту.
– Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами, — йдеться у повідомленні Міністерства оборони.
Законопроєктом визначається прозорість правил мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.
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