Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про мобілізацію: що ним передбачено

Кабінет міністрів України ввечері 30 січня схвалив та передав до Верховної Ради оновлений законопроєкт щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Про це йдеться на сайті парламенту.

– Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами, — йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

Законопроєктом визначається прозорість правил мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

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