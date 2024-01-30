На рассвете вблизи Севастополя прогремели взрывы: что известно

В Севастополе на рассвете прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.

Еще взрывы слышали и в Сакском районе.

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Больше информации о том, что именно за взрывы, нет.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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