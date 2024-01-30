Марта Бондаренко, редактор ленты
На рассвете вблизи Севастополя прогремели взрывы: что известно
В Севастополе на рассвете прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.
Еще взрывы слышали и в Сакском районе.
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Больше информации о том, что именно за взрывы, нет.
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