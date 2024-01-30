Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На світанку поблизу Севастополя пролунали вибухи: що відомо
У Севастополі вдосвіта пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах.
Ще вибухи чули й в Сакському районі.
Зараз дивляться
Більше інформації про те, що саме за вибухи немає.
Новина оновлюється…
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