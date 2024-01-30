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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На світанку поблизу Севастополя пролунали вибухи: що відомо

вибух
Фото: Getty Images

У Севастополі вдосвіта пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах.

Ще вибухи чули й в Сакському районі.

Зараз дивляться

Більше інформації про те, що саме за вибухи немає.

Новина оновлюється…

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