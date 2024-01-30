На світанку поблизу Севастополя пролунали вибухи: що відомо

У Севастополі вдосвіта пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах.

Ще вибухи чули й в Сакському районі.

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Більше інформації про те, що саме за вибухи немає.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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