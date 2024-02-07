Baykar, производящая БпЛА Bayraktar, начала строительство завода в Украине

Турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, на котором будет работать около 500 человек и где будут производиться модели беспилотников TB2 или TB3.

Об этом генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар рассказал Reuters.

Беспилотники Bayraktar турецкого производства получили широкую известность в мире после того, как были использованы Вооруженными силами Украины для противодействия российским войскам путем уничтожения бронетехники и артиллерийских систем.

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Компания Baykar заявила, что подписала экспортные сделки на свой беспилотник TB2 с 30 странами. Среди них Украина, Эфиопия, Ливия и Азербайджан с 2018 года, по данным аналитического центра SIPRI.

— Наш завод строится… нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре, — сказал генеральный директор Baykar Халук Байрактар в кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде.

Он добавил, что завод в Украине будет большим.

— Мы планируем, что на нем будет работать около 500 человек, — сказал он.

Байрактар отметил, что производительность составит около 120 единиц в год, но сказал, что пока неясно, будет ли производство на украинском заводе сосредоточено на модели беспилотника TB2 или TB3.

Вопрос безопасности

Отвечая на вопрос о том, будут ли вопросы безопасности, связанные с продолжающейся войной, представлять опасность для завода, Байрактар сказал, что планы “полностью продвигаются” и “ничто” не может их остановить.

Байрактар также добавил, что планы стамбульской компании по запуску производства в Саудовской Аравии в ближайшие два года идут по плану.

Это заявление последовало за достигнутым в июле соглашением о продаже Bayraktar Akinci, другого вида беспилотников, Саудовской Аравии в рамках крупнейшего оборонного контракта в истории Турции.

Другие оборонные компании на мероприятии также объявили о сделках с Эр-Риядом — в понедельник американский производитель оружия Lockheed Martin открыл новую вкладку, подписав соглашения с компаниями из Саудовской Аравии на производство частей своей системы противоракетной обороны.

Байрактар сказал, что, глядя на текущий год, компания планирует удвоить внутреннее производство дронов Akinci, которое составляет 36 единиц в 2023 году, в то время как производство TB2 останется неизменным на уровне 230 единиц.

Кроме того, компания намерена производить новые модели беспилотников Kızılelma и TB3 “десятками”, добавил он.

Источник : Reuters

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