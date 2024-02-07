Baykar, що виробляє БпЛА Bayraktar, розпочала будівництво заводу в Україні

Турецька оборонна компанія Baykar почала будівництво заводу під Києвом, на якому працюватиме близько 500 осіб і де вироблятимуть моделі безпілотників TB2 або TB3.

Про це генеральний директор компанії Baykar Халук Байрактар розповів Reuters.

Безпілотники Bayraktar турецького виробництва набули широкої популярності у світі після того, як їх використали Збройні сили України для протидії російським військам шляхом знищення бронетехніки та артилерійських систем.

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Компанія Baykar заявила, що підписала експортні угоди на свій безпілотник TB2 з 30 країнами. Серед них Україна, Ефіопія, Лівія та Азербайджан з 2018 року, за даними аналітичного центру SIPRI.

– Наш завод будується… нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури, – сказав генеральний директор Baykar Халук Байрактар у кулуарах Всесвітньої оборонної виставки в Ер-Ріяді.

Він додав, що завод в Україні буде великим.

– Ми плануємо, що на ньому працюватиме близько 500 осіб, – сказав він.

Байрактар зазначив, що продуктивність становитиме близько 120 одиниць на рік, але сказав, що поки незрозуміло, чи буде виробництво на українському заводі зосереджене на моделі безпілотника TB2 або TB3.

Питання безпеки

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть питання безпеки, пов’язані з триваючою війною, становити небезпеку для заводу, Байрактар сказав, що плани “повністю просуваються” і “ніщо” не може їх зупинити.

Байрактар також додав, що плани стамбульської компанії щодо запуску виробництва в Саудівській Аравії в найближчі два роки йдуть за планом.

Ця заява послідувала за досягнутою в липні угодою про продаж Bayraktar Akinci, іншого виду безпілотників, Саудівській Аравії в рамках найбільшого оборонного контракту в історії Туреччини.

Інші оборонні компанії на заході також оголосили про угоди з Ер-Ріядом – у понеділок американський виробник зброї Lockheed Martin відкрив нову вкладку, підписавши угоди з компаніями з Саудівської Аравії на виробництво частин своєї системи протиракетної оборони.

Байрактар сказав, що, дивлячись на поточний рік, компанія планує подвоїти внутрішнє виробництво дронів Akinci, яке становить 36 одиниць у 2023 році, тоді як виробництво TB2 залишиться незмінним на рівні 230 одиниць.

Крім того, компанія має намір виробляти нові моделі безпілотників Kızılelma і TB3 “десятками”, додав він.

Джерело : Reuters

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