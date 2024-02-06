Будут ли повестки и выборы в Дії: Федоров рассказал о планах

В приложении Дія не планируют выдавать повестки и проводить выборы.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона Єдині новини.

Зато в феврале Дія откроет код для разработчиков со всего мира.

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— Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго работали. И у Дії будет открытый код. То есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как она работает, — сказал министр.

Федоров также анонсировал новые услуги, которые могут появиться в приложении уже вскоре. В частности, они будут касаться регистрации брака онлайн, растаможки авто и Кабинета пациента.

Ранее Михаил Федоров призвал украинцев присоединиться к украинскому производству оружия и собственноручно дома собирать FPV-дроны.

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