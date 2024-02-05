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Украина ожидает F-16 и ракеты дальностью до 500 км в дальнейших пакетах помощи — Наев

ПС Польщі
Фото: Getty Images

Украина хочет получить от союзников многоцелевые истребители F-16 и ракеты дальностью 300-500 км.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

— В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 км, что позволит Силам обороны достичь еще больших успехов на поле боя и освободить нашу территорию от врага, — сказал он.

Оружие, повлиявшее на поле боя в Украине

Сергей Наев также рассказал, какое вооружение сыграло ключевую роль на поле боя.

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В частности, в первый месяц полномасштабного вторжения РФ важную роль сыграли предоставленные странами-партнерами противотанковые ракетные комплексы NLAW, Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, Starstreak, Piorun.

Военные мобильных противотанковых огневых групп из засад уничтожали колонны бронетехники противника и нарушали логистическое обеспечение его подразделений.

С появлением летом 2022 года реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, а позже и М270 MLRS, россияне понесли еще более ощутимые потери в логистическом обеспечении своих передовых подразделений. Это позволило освободить Херсон.

А зимой 2022-2023 годов во время ракетного террора РФ важную роль сыграли ЗРК средней дальности NASAMS, IRIS-T SLM и зенитные самоходные артиллерийские установки GEPARD. Они позволили повысить эффективность ПВО до 75-80%.

— А сегодня показатели уничтожения средств воздушного нападения противника иногда достигают даже 100%, — добавил Наев.

Кроме того, с поступлением на вооружение в апреле 2023 года ЗРК Patriot противоракетный щит Украины усилился еще больше и мы получили защиту от баллистических ракет Искандер и Кинжал.

Ранее в Минобороны назвали цель на 2024 год в области оборонно-промышленного комплекса.

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Война в Украине, Истребитель F-16, Украина
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