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Еврокомиссия требует от стран ЕС немедленно прекратить поставки подсанкционных товаров в РФ

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Евросоюз потребовал от правительств стран-членов срочно пресечь незаконные поставки товаров в Россию на фоне требования к Брюсселю взять под контроль закрытие лазеек в санкциях.

Как пишет Politico, в письме, направленном в среду в столицы стран ЕС, Европейская комиссия предупредила страны о необходимости “немедленных, согласованных и решительных действий со стороны всех нас”.

Поскольку терпение иссякает, еврокомиссары финансовой службы ЕС Майрид Макгиннесс и глава торгового ведомства Валдис Домбровскис, подписавшие письмо, заявили, что вскоре поделятся “подробной информацией” о том, где компании уклоняются от санкций. Они заявили, что к середине апреля проведут повторные встречи со столицами, чтобы оценить принятые меры.

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Хотя сами санкции согласовываются на уровне ЕС, за их применение отвечают правительства, за которыми следит Комиссия. Страны одобрили свежую партию ограничений против России в декабре и работают над следующими, поскольку полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже почти третий год. Однако дипломаты стараются сдерживать ожидания относительно того, насколько существенными будут изменения в следующем пакете.

Попавшие под санкции товары из ЕС попадают в Россию, проходя сначала через страны, не входящие в ЕС, а затем реэкспортируются в Россию — и через дочерние предприятия европейских компаний, которые работают за пределами блока для производства этих товаров, говорится в письме.

Как правило, это предметы и технологии, которые не являются оружием, но могут быть использованы в военных целях и попасть на поле боя.

Централизация контроля

Комиссия изучает возможность создания органа ЕС по обеспечению соблюдения санкций, фактически отбирая эту работу у правительств.

По словам чиновника, близкого к переговорам, который беседовал с Politico на условиях анонимности, эта идея набирает популярность и может войти в повестку дня председателя Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, если она будет назначена на второй срок, который начнется в конце этого года.

В письме говорится, что экспорт запрещенных товаров в страны, не входящие в ЕС, вырос с €3 млрд до начала вторжения в Украину до €5,6 млрд к середине 2023 года. Этот “крайне тревожный” рост компенсирует потерю легальной торговли этими товарами с Россией до войны, говорится в письме.

Письмо предписывает правительствам “привлечь к ответственности операторов ЕС, которые активно подрывают санкции ЕС, где бы они ни действовали”, и удерживать компании от использования санкционных лазеек, публикуя “наиболее показательные” случаи и наказания за них.

Макгиннесс также советует странам-членам обратиться к компаниям, участвующим в производстве санкционных товаров, чтобы побудить их к более тщательной проверке цепочек поставок на предмет соблюдения санкционных правил ЕС.

Национальные власти должны делиться более подробной информацией о компаниях и лицах, не входящих в ЕС, которые могут быть вовлечены в использование санкционных лазеек, а также “проявлять особую бдительность” в отношении санкционных исключений, которые могут усугубить проблему, говорится в письме.

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Огромные проблемы

Идея создания европейского органа по обеспечению соблюдения санкций оказалась популярной в прошлом: около 10 стран, включая Германию, Францию, Италию и Испанию, поддержали предложение о создании такого органа, выдвинутое в прошлом году под руководством Нидерландов.

В прошлом году Франция выступила за расширение полномочий Европейской прокуратуры, чтобы она могла закрывать лазейки в санкциях.

Высокопоставленный дипломат ЕС, также получивший анонимность, чтобы говорить свободно, сказал, что с введением санкций возникли “огромные проблемы”, включая “неравномерное” принятие санкций в разных странах.

Другой дипломат ЕС сказал Politico, что они выступают за любой инструмент, который помогает странам ЕС обеспечивать соблюдение санкций.

Третий предостерег от создания органа на уровне ЕС, заявив, что Комиссия будет наступать на территорию национальных правительств, подменяя собой обязанности их органов. По его словам, любой орган ЕС по санкциям должен лишь контролировать работу на национальном уровне и давать рекомендации.

— Мы не думаем, что государства-члены откажутся от этой компетенции, — добавили они, утверждая, что такой шаг может иметь “последствия для других областей”.

Отмечается, что комиссар Макгиннесс обсудит письмо с национальными министрами на встрече по санкциям 13 февраля.

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Источник: Politico
ЕС, Война в Украине, Російська агресія, Санкции против каналов, Санкції проти Росії
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