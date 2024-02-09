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Россия вновь применила химоружие на Таврическом направлении — Тарнавский

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

8 февраля на Таврическом направлении оккупанты шесть раз сбросили с беспилотников боеприпасы, начиненные химическим веществом слезоточиво-удушающего действия хлорпикрин.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

— До сих пор в течение недели было зафиксировано около десятка вражеских попыток атаковать ядовитыми веществами, — обозначил военачальник.

Химические атаки России — хлорпикрин на Таврическом направлении

Карта: DeepState

Химатаки России

С начала полномасштабной войны российские войска совершили 815 химических атак на территории Украины. Из них только за январь 2024 года – 229 случаев.

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Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР, РГ-В, содержащие опасное химическое вещество CS, запрещенное для ведения войны Конвенцией о химоружии.

В рамках открытого уголовного производства задокументированные случаи применения опасных химических веществ предоставляются следственным органам для проведения следственных действий.

Напомним, согласно данным  Института изучения войны (ISW) за 25 января, РФ начала использовать гранаты РГ-Во с хлорацетофеноном — разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Олег Тарнавський
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