Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна закупить у Швеції
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Що відомо про Валерія Залужного: генерал, який пройшов усі щаблі військової служби
Олександр Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ: що про нього відомо
Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Росія знову застосувала хімзброю на Таврійському напрямку – Тарнавський

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

8 лютого на Таврійському напрямку окупанти шість разів скинули з безпілотників боєприпаси, начинені хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

— Досі протягом тижня було зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами, — наголосив воєначальник.

Хімічні атаки Росії – хлорпікрін на Таврійському напрямі

Мапа: DeepState

Хіматаки Росії

З початку повномасштабної війни російські війська здійснили 815 хімічних атак на території України. З них лише за січень 2024 року – 229 випадків.

Зараз дивляться

Найчастіше ворог використовує гранати, як-от К-51, РГР, РГ-В, що містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни Конвенцією про хімзброю.

У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються слідчим органам для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW) за 25 січня, РФ почала використовувати гранати РГ-В з хлорацетофеноном – різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями.

Читайте також
Хімічна зброя РФ: що таке хлорпікрин та чим небезпечна речовина
Противогаз

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Олег Тарнавський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія атакувала Одесу дронами, є постраждалий
Вибухи в Україні, атака військ РФ
Або буси з ТЦК, або електронні повістки: у Раді шукають консенсусу щодо законопроєкту про мобілізацію
Росія знову застосувала хімзброю на Таврійському напрямку – Тарнавський
У Харкові пролунала серія вибухів: місто атакують Шахеди
Вибухи в Україні, обстріл РФ
Новим начальником Генштабу став генерал-майор Анатолій Баргилевич – Зеленський
Росія знову застосувала хімзброю на Таврійському напрямку – Тарнавський
Перший день Сирського на посаді, обстріл Миколаївщини та €190 мл від Фінляндії: головні новини 9 лютого
Росія знову застосувала хімзброю на Таврійському напрямку – Тарнавський
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Трощать окупанта на Запоріжжі: глядачі ICTV зібрали на 675 FPV-дронів
Росія знову застосувала хімзброю на Таврійському напрямку – Тарнавський
США постачатимуть Україні ППО попри дефіцит фінансування | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Росія знову застосувала хімзброю на Таврійському напрямку – Тарнавський
Шольц зустрінеться з Байденом! Говоритимуть про… | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Росія знову застосувала хімзброю на Таврійському напрямку – Тарнавський
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Росія знову застосувала хімзброю на Таврійському напрямку – Тарнавський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь