Росія знову застосувала хімзброю на Таврійському напрямку – Тарнавський

8 лютого на Таврійському напрямку окупанти шість разів скинули з безпілотників боєприпаси, начинені хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

— Досі протягом тижня було зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами, — наголосив воєначальник.

Хіматаки Росії

З початку повномасштабної війни російські війська здійснили 815 хімічних атак на території України. З них лише за січень 2024 року – 229 випадків.

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Найчастіше ворог використовує гранати, як-от К-51, РГР, РГ-В, що містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни Конвенцією про хімзброю.

У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються слідчим органам для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW) за 25 січня, РФ почала використовувати гранати РГ-В з хлорацетофеноном – різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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