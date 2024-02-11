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Валентина Летяк, редактор ленты

На границе с Украиной польские фермеры блокируют два КПП, с понедельника — еще два

На границе с Украиной польские фермеры блокируют два КПП, с понедельника — еще два
Фото: Getty Images

Граница Украины и Польши пока заблокирована для грузовиков на двух КПП — Ягодин — Дорогуск и Рава-Русская — Гребенное. Но с понедельника, 12 февраля, фермеры могут начать протесты еще на двух.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Єдині новини спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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— Заблокированными остаются направления пунктов пропуска Ягодин и Рава-Русская. По состоянию на утро воскресенья напротив Ягодина на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидает 700 грузовиков, напротив Равы-Русской — примерно 400, — подчеркнул он.

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В то же время, по его словам, несмотря на то, что накануне блокада КПП Шегини — Медика прекратилась и движение довольно интенсивное, здесь со стороны Польши в очередях сейчас 240 грузовиков.

— Также есть очереди — более 1 000 грузовиков — в пункте пропуска Краковец, хотя это направление не блокируется. Просто водители ищут направления, где они могут пересечь границу, поэтому стало больше машин, — объяснил спикер ГПСУ.

Относительно заблокированных направлений, Демченко отметил, что движение грузового транспорта и количество автомобилей, которые пересекли границу, здесь значительно снизилось. Если до блокады через Ягодин за сутки могли проехать 1 200-1 400 фур в обоих направлениях, то за минувшие сутки их было всего 160, а в Раве-Русской пропускная способность уменьшилась втрое.

— С понедельника фермеры собираются блокировать еще два пункта пропуска: Устилуг — Зосин и Угринов — Долгобичув. В 10:00 могут начаться такие действия. Будем надеяться, что этого не произойдет, хотя вряд ли, — сказал Демченко.

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Андрій Демченко, блокада границы, вантажні перевезення, Госпогранслужба, Польша, Украина-Польша, фермери, Черги на кордоні
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