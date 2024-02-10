В пункте пропуска Шегини — Медика завершился протест: движение грузовиков возобновили

Движение грузовиков через пограничный пункт пропуска Шегини-Медика возобновили.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По информации от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 11:30 закончилась акция протеста перед этим пунктом пропуска.

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Сейчас на въезд в Украину ожидают 220 грузовиков. Оформление и пропуск транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

Акция протеста польских фермеров 9 февраля

9 февраля началась общенациональная акция протеста польских фермеров. Из-за этого было затруднено движение сразу через три пункта пропуска: Медика – Шегини, Хребенное – Рава-Русская и Дорогуск – Ягодин.

Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Чеслав Секерский выслушал протестующих в Пшиборовицах Мазовецкого воеводства и заявил, что было ошибкой так сильно открывать рынок Европейского Союза для товаров из Украины.

— Мы будем следить за притоком продуктов из Украины. Однако давайте помнить, что торговля, в том числе и с Украиной, является двусторонней, — подчеркнул министр.

Министр Секерский призвал фермеров как можно скорее прекратить блокаду и понять, что не все проблемы можно устранить сразу. Он также пригласил представителей фермеров прийти в министерство и обсудить их требования, чтобы выработать конкретные решения.

Глава Минсельхоза Польши напомнил, что продолжаются переговоры с Еврокомиссией и технические переговоры с Украиной, говорится в сообщении на сайте польского правительства.

Блокирование украинской границы

6 ноября 2023 года польские фермеры начали блокаду пунктов пропуска на украинской границе. Они требовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января в Польше договорились с протестующими о разблокировании движения грузовиков на трех пунктах пропуска до 1 марта.

18 января румынские протестующие заблокировали контрольно-пропускной пункт Халмеу — Дяково на Закарпатье.

31 января Еврокомиссия рекомендовала продлить отмену импортных пошлин для украинских сельскохозяйственных товаров на 2024 год. В ответ польские фермеры снова начали блокирование границы.

Ранее еврокомиссар из Польши заявил о необходимости ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы в ЕС.

Источник : Госпогранслужба

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