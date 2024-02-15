Укр Рус
Укр Рус
Популярные
После падения обломков начался пожар: в Ивано-Франковской области уничтожена ракета
Из-за обстрела одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии
Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры
Взрывы в Киеве 15 февраля: в КГВА сообщают об уничтожении всех ракет
Пожар в Москве ночью 13 февраля: пылало над нефтеперерабатывающим заводом
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Это огромные деньги и где их взять — большой вопрос: Гетманцев о поиске средств для мобилизации

Данило Гетманцев
Фото: УНИАН

Когда речь идет о финансировании армии, хороших и популярных решений у правительства не остается, есть только сложные.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В частности, он прокомментировал озвученную главой бюджетного комитета Роксоланой Пидласой сумму в размере 720 млрд грн, которая понадобится для мобилизации от 400 тыс. до 500 тыс. военных.

Сейчас смотрят

— 720 млрд грн, о которых говорила моя коллега Роксолана Пидласа, — это совсем другой вопрос, это ориентировочные расходы на проведение мобилизации в ранее озвученных параметрах. Почему ориентировочные? Потому что нам пока неизвестны окончательные расчеты по мобилизации, — отметил он.

Средства на мобилизацию

Гетманцев отметил, что найти 720 млрд грн будет непросто.

— Это огромные деньги. И где их взять — это большой вопрос. Мы будем находиться в дискуссии с Минфином, уже было несколько совещаний по этому поводу. Бесспорно, мы ждем финальные оценки и предложения Минфина и Кабмина, — сказал он.

Гетманцев не исключил, что еще будут предложения относительно пересмотра доходной части бюджета.

— Здесь надо понимать, что, с одной стороны, экономика действительно не имеет потенциала для повышения ставок налогов, но, с другой, когда речь идет о финансировании армии, а следовательно, об обеспечении самой главной ценности — безопасности жизни, хороших и популярных решений у правительства не остается. Есть только сложные, — сказал Гетманцев.

Напомним, что в январе народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа рассказала об источниках обеспечения дополнительной мобилизации.

Впоследствии она оценила стоимость мобилизации военнообязанных в Украине, а также дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники в 700 млрд грн.

Война в Украине, Данил Гетманцев, Мобилизация, Финансирование
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ вербует наемников из Сирии, Непала, Индии, Конго и других стран для войны против Украины
Російські окупанти
В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы
Это огромные деньги и где их взять — большой вопрос: Гетманцев о поиске средств для мобилизации
В Белом доме заявили об угрозе потери Авдеевки: в ВСУ заканчиваются снаряды
Джон Кірбі
РФ скрывает потери среди экипажа уничтоженного корабля Цезарь Куников — спикер ВМС
ВДК Цезар Куніков
Бои за Авдеевку: ситуация критическая, некоторые подразделения ВСУ работают на 360 градусов
Місто Авдіївка

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь