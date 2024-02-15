Это огромные деньги и где их взять — большой вопрос: Гетманцев о поиске средств для мобилизации

Когда речь идет о финансировании армии, хороших и популярных решений у правительства не остается, есть только сложные.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В частности, он прокомментировал озвученную главой бюджетного комитета Роксоланой Пидласой сумму в размере 720 млрд грн, которая понадобится для мобилизации от 400 тыс. до 500 тыс. военных.

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— 720 млрд грн, о которых говорила моя коллега Роксолана Пидласа, — это совсем другой вопрос, это ориентировочные расходы на проведение мобилизации в ранее озвученных параметрах. Почему ориентировочные? Потому что нам пока неизвестны окончательные расчеты по мобилизации, — отметил он.

Средства на мобилизацию

Гетманцев отметил, что найти 720 млрд грн будет непросто.

— Это огромные деньги. И где их взять — это большой вопрос. Мы будем находиться в дискуссии с Минфином, уже было несколько совещаний по этому поводу. Бесспорно, мы ждем финальные оценки и предложения Минфина и Кабмина, — сказал он.

Гетманцев не исключил, что еще будут предложения относительно пересмотра доходной части бюджета.

— Здесь надо понимать, что, с одной стороны, экономика действительно не имеет потенциала для повышения ставок налогов, но, с другой, когда речь идет о финансировании армии, а следовательно, об обеспечении самой главной ценности — безопасности жизни, хороших и популярных решений у правительства не остается. Есть только сложные, — сказал Гетманцев.

Напомним, что в январе народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа рассказала об источниках обеспечения дополнительной мобилизации.

Впоследствии она оценила стоимость мобилизации военнообязанных в Украине, а также дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники в 700 млрд грн.

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