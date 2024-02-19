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Юлия Гайдук, редакторка ленты

KAAN: что известно о турецких истребителях, особенности и технические характеристики

KAAN, винищувач

Украина планирует закупать турецкие истребители KAAN. Об этом заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар. Что известно о турецких истребителях пятого поколения KAAN, какие у них особенности и технические характеристики — читайте на Фактах ICTV.

Особенности турецкого истребителя пятого поколения KAAN

KAAN — истребитель, прототип турецкого самолета MMU (Milli Muharip Ucak) или TF-X. Официальное название самолет получил 1 мая 2023 года.

Процесс производства первого прототипа нового турецкого истребителя показали на сборочной линии турецкой компании Turkish Aerospace Industry (TAI) в ноябре 2022 года.

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Турецкие разработчики хотят создать боевой самолет, который будет иметь малую радиолокационную заметность и высокую маневренность. Он будет оснащен бортовой РЛС и современной оптико-электронной локационной системой.

Производство трех прототипов MMU Block планируют завершить до конца 2026 года и один прототип Block I до 2029 года. Наземные испытания самолета KAAN начались в марте 2023 года.

KAAN: технические характеристики

Истребитель KAAN обладает высокой эффективностью поражения наземных, воздушных, надводных и подводных целей. Он обладает высокой маневренностью и точностью прицеливания. Истребитель оснащен самыми современными технологиями и вооружением. Его очень трудно обнаружить радарами.

Реактивный самолет способен развивать максимальную скорость в 1,8 маха (2205 км/ч) благодаря двум двигателям.

  • экипаж — 1 человек;
  • длина — 19 м;
  • размах крыла — 12 м;
  • площадь крыла — ~60 м²;
  • двигатель — 2xGE F110;
  • максимальный взлетный вес — 27 215 кг.

Стоимость проекта обойдется Анкаре примерно в $10 млн.

Пока точные тактико-технические характеристики турецкого истребителя KAAN неизвестны.

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Фото: Savunmasanayist

Война в Украине, військовий літак, Истребители для Украины, Зброя
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