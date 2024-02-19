KAAN: что известно о турецких истребителях, особенности и технические характеристики
Украина планирует закупать турецкие истребители KAAN. Об этом заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар. Что известно о турецких истребителях пятого поколения KAAN, какие у них особенности и технические характеристики — читайте на Фактах ICTV.
Особенности турецкого истребителя пятого поколения KAAN
KAAN — истребитель, прототип турецкого самолета MMU (Milli Muharip Ucak) или TF-X. Официальное название самолет получил 1 мая 2023 года.
Процесс производства первого прототипа нового турецкого истребителя показали на сборочной линии турецкой компании Turkish Aerospace Industry (TAI) в ноябре 2022 года.
Турецкие разработчики хотят создать боевой самолет, который будет иметь малую радиолокационную заметность и высокую маневренность. Он будет оснащен бортовой РЛС и современной оптико-электронной локационной системой.
Производство трех прототипов MMU Block планируют завершить до конца 2026 года и один прототип Block I до 2029 года. Наземные испытания самолета KAAN начались в марте 2023 года.
KAAN: технические характеристики
Истребитель KAAN обладает высокой эффективностью поражения наземных, воздушных, надводных и подводных целей. Он обладает высокой маневренностью и точностью прицеливания. Истребитель оснащен самыми современными технологиями и вооружением. Его очень трудно обнаружить радарами.
Реактивный самолет способен развивать максимальную скорость в 1,8 маха (2205 км/ч) благодаря двум двигателям.
- экипаж — 1 человек;
- длина — 19 м;
- размах крыла — 12 м;
- площадь крыла — ~60 м²;
- двигатель — 2xGE F110;
- максимальный взлетный вес — 27 215 кг.
Стоимость проекта обойдется Анкаре примерно в $10 млн.
Пока точные тактико-технические характеристики турецкого истребителя KAAN неизвестны.
Фото: Savunmasanayist