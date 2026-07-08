Многоцелевой российский истребитель Су-35 является желанным самолетом не только для России, но и для других лидеров тоталитарных режимов, будь-то Северная Корея или Исламская Республика Иран.

И даже несмотря на то, что украинская противовоздушная оборона уже умеет уничтожать эти самолеты РФ, Су-35 представляют серьезную угрозу для Украины в ходе российско-украинской войны.

Эта единица авиации, в частности ранее атаковала Одесскую область ракетами Х-59 и другим оружием из акватории Черного моря. 22 декабря 2023 года Силы обороны Украины сообщили об уничтожении сразу трех российских бомбардировщиков Су-34 в Херсонской области. Утром 17 февраля 2024 года Воздушные силы ВСУ уничтожили сразу три российских самолета – два Су-34 и один Су-35.

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7 июня 2025 года Воздушные силы ВСУ в небе над Курской областью РФ сбили истребитель Су-35.

8 июля 2026 года Воздушные силы ВСУ сбили российский Су-35 на восточном направлении.

Факты ICTV рассказывают, что это за истребитель и для чего он предназначен.

Для чего предназначен Су-35?

Су-35 предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних боях всех классов воздушных целей. Также он используется для поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры и тому подобного.

Су-35 – это глубокая модернизация истребителя Су-27. Новый истребитель сочетает в себе сверхманевренность, совершенные активные и пассивные средства обнаружения, высокую сверхзвуковую скорость. Такие самолеты способны совершать длительные полеты.

Ранее в вооруженных силах РФ заявляли, что российскому истребителю нет аналогов, разве что американский самолет пятого поколения F-22.

По данным российских СМИ, стоимость истребителя Су-35 колеблется от $98 млн до $104 млн.

Су-35 может нести восемь управляемых ракет класса воздух-воздух — Р-27ре, Р-27те, Р-77, а также ракеты малой дальности и ближнего боя (Р-73, Р-73М, Р-60М) и шесть управляемых ракет класса воздух-земля С-25лд, Х-29, Х-59М, Х-31А и П.

Где в Украине уже успели сбить российские Су-35?

25 февраля сообщалось, что истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ уничтожил российский Су-35.

28 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили пять вражеских истребителей. Тогда в Генштабе ВСУ сообщили, что это Су-30 и Су-35.

Ночью 1 марта в бою под Киевом украинские пилоты на истребителях МиГ-29 сбили два самолета Су-35С.

13 марта командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что на одном из стратегических направлений в Киевской области группа российских самолетов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонительным редутам украинских защитников. Наша ПВО нанесла удары по самолетам противника.

17 марта в небе над Киевской областью украинская ПВО сбила два вражеских самолета — Су-25 и Су-35.

3 апреля вблизи Изюма Харьковской области наши военные сбили российский истребитель Су-35.

21 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских самолета – Су-34 и Су-35, а также сбили беспилотник российских захватчиков.

25 апреля оккупационные войска потеряли три самолета – Су-34, Су-35, Су-30.

21 мая оккупационные войска потеряли один самолет Су-35. Что именно послужило причиной падения истребителя, пока неизвестно.

28 сентября 2023 года Россия самостоятельно уничтожила один из своих Су-35, когда авиация РФ совершала полет над временно оккупированным Токмаком Запорожской области

22 декабря 2023 года на Южном направлении Силы обороны Украины сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. По словам президента Владимира Зеленского, вражеские самолеты уничтожили в Херсонской области.

17 февраля 2024 года украинские военные уничтожили два Су-34 и один Су-35 на Восточном направлении. В тот момент вражеские самолеты наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.

7 июня 2025 года в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.

8 июля 2026 года Воздушные силы ВСУ подтвердили успешное сбивание на восточном направлении многоцелевого истребителя Cу-35.

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