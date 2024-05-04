Дожди и снижение температуры: какой будет погода в Украине на следующей неделе

На выходные, 4 и 5 мая, на территории Украины продолжит господствовать антициклон, то есть поле высокого давления, который обеспечит погоду без осадков.

Незначительные дожди местами в западных и северных областях ожидаются во второй половине воскресенья, 5 мая, рассказала Фактам ICTV синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В Украину придет атмосферный фронт

По словам Натальи Птухи, уже с 6 и 7 мая атмосферный фронт над территорией Украины будет более ощутимым. 6 мая – больше облачности и осадков в западных и северных областях, а 7 мая – и в центральных.

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— Восьмого числа будут кратковременные осадки и на юго-востоке Украины, но тогда этот атмосферный фронт уже будет терять свою силу, – отметила Наталья Птуха.

Зато с севера с 9 мая начнет распространять свое влияние новый антициклон, который принесет более прохладные воздушные массы.

Стоит обратить внимание, что в ночь на воскресенье, 5 мая, может быть прохладно именно на Левобережной части Украины. Кое-где могут быть заморозки на поверхности почвы 0-3°C.

— А с понедельника – больше облачности, потому заморозков не ожидаем, – рассказала Наталья Птуха.

Прогноз погоды в Украине на 4 мая

Синоптики в этот день прогнозируют переменную облачность и без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях ночью + 1-6°C, на поверхности почвы заморозки 0-3°C, днем +11-16°C. На остальной территории ночью +4-9°C, на Юге страны и Закарпатье до +13°C;

Дневная температура прогнозируется +15-20°C, в западных областях +21-26°C.

Прогноз погоды в Украине на 5-6 мая

Преимущественно будет облачно с прояснениями.

Днем 5 мая в северных областях, в Карпатах и на Закарпатье прогнозируются местами кратковременные дожди. 6 мая – кратковременные дожди, грозы ожидаются в западных областях.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура 5 мая ночью +4-9 градусов (в восточных и юго-восточных областях +1-6°C, на поверхности почвы заморозки 0-3°C).

Днем +16-21°C, в западных областях, 6 мая в Украине ночью +8-13°C, а днем +20-25°C.

Погода на 7-8 мая

В западных, северных, центральных областях прогнозируются кратковременные дожди. 8 мая будет дождливо в большинстве восточных областей, однако осадки кратковременного характера. Днем местами возможны грозы. На остальной территории Украины без осадков.

Температура ночью +8-14°C; днем 7 мая +19-25°C. 8 мая в Украине, кроме южных и восточных регионов +11-17°C.

Консультативный прогноз

9-12 мая осадки не прогнозируются, лишь 9 мая ночью в южных, центральных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь и гроза.

12 мая в восточных и северо-восточных областях также местами кратковременные дожди и грозы.

13 мая в Украине прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы.

Температура 9-11 мая ночью +1-7°C, на юге страны и Закарпатье до +10 °C, днем +11-17 °C; 12-13 мая ночью +5-11°C, днем +15-21°C. 13 мая в северных областях +11-17°C.

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