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Илья Нежигай, редактор ленты

США предложили союзникам план, как передать Украине еще $50 млрд – Bloomberg

США инициировали еще один пакет помощи Украине на $50 млрд — Bloomberg
Фото: Getty Images

США ведут переговоры с партнерами по G7 о том, чтобы предоставить Украине помощь в размере $50 млрд.

Как отмечает Bloomberg, данные расходы будут погашены за счет прибыли от замороженных российских активов, на которые начисляются проценты, в основном, в Европе.

$50 млрд Украине сейчас, которые Россия отдаст потом

По словам людей, знакомых с предложением, этот план обсуждается в Группе семи, причем США настаивают на том, чтобы соглашение было достигнуто во время встречи лидеров G7 в Италии в июне. По словам знающих людей, обсуждение этой темы было трудным, и на достижение соглашения могут уйти месяцы.

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План свидетельствует о решительной поддержке Вашингтона после того, как в апреле Конгресс США одобрил выделение Киеву $61 млрд на помощь, которая месяцами задерживалась из-за партийных разногласий. Этот шаг также окажет давление на Европейский Союз, чтобы тот отказался от своих возражений против использования замороженных российских средств.

Когда министра финансов США Джанет Йеллен спросили о подобном предложении, в котором Америка или другие страны G7 выделяют деньги на помощь, а ЕС возвращает их за счет замороженных активов, она ответила, что “это то, что мы обсуждаем”.

— В идеале мы бы хотели, чтобы в этом участвовала вся Большая семерка, а не только Соединенные Штаты, — сказала она Bloomberg.

Предложенная идея идет вслед за многомесячной дискуссией между союзниками о том, как, с одной стороны, учесть опасения Европы относительно рисков использования замороженных активов РФ, а с другой, поставить помощь Украине на более устойчивую основу.

По словам собеседников, инициатива США сводится к тому, чтобы найти способ оказать Украине максимально возможную поддержку быстро, а не в меньших объемах, за счет лучшей мобилизации прибыли, полученной от замороженных активов.

Поскольку президент США Джо Байден столкнулся с вызовом со стороны своего предшественника-республиканца Дональда Трампа на ноябрьских выборах, ключевым элементом усилий США также является защита союзнической помощи Украине от политических изменений по обе стороны Атлантики. Трамп выразил скептическое отношение к помощи Украине, а политические разногласия в США могут затруднить одобрение дальнейшей поддержки Киева.

Замороженные активы РФ

Напомним, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года страны Большой семерки заморозили около $280 млрд активов российских центральных банков, большая часть которых хранится в Европе через бельгийскую расчетную палату Euroclear.

Большинство европейских стран выступают против прямой конфискации активов и скептически относятся к предложениям, которые, по их мнению, могут подорвать стабильность евро или подвергнуть их риску ответных действий со стороны России.

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Источник: Bloomberg
G7, Война в Украине, Росія, США
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