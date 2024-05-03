Лидеры стран, входящих в Группу семи (G7), больше не рассматривают возможность полной конфискации российских замороженных активов, а вместо этого хотят прибегнуть к менее “радикальным” способам.

Об этом пишет Financial Times.

В G20 встревожены возможность конфисковать активы РФ

Как отмечает издание, во время недавней встречи министров финансов стран G20 в Бразилии делегаты “были охвачены глубоким чувством тревоги” по поводу насущного вопроса: возможного ли изъятия или использования российских активов, замороженных в рамках западных санкций, последовавших за вторжением в Украину.

FT пишет, что два министра — Мухаммед аль-Джадан из Саудовской Аравии и Шри Муляни Индравати из Индонезии — были среди тех, кого эта идея особенно встревожила.

— Неужели страны G7 всерьез готовятся к этому? И продумали ли они все последствия такого радикального шага? Их вопросы к западным коллегам затрагивают суть напряженных дебатов о том, следует ли мобилизовать сотни миллиардов евро из замороженных активов российского центрального банка для финансирования Украины, где конфликт продолжается уже третий год, — пишет издание.

По мнению тех, кто поддерживает эту идею во главе со США, такой шаг смог бы обеспечить финансовую подпитку, способную переломить ход войны в пользу Киева.

Противники же этой идеи считают, что такой шаг рискует создать опасный прецедент в международном праве, который может поставить под угрозу не только интересы любой страны, рассорившейся с западными столицами, но и сам международный правопорядок.

Разногласия в G7

Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы его союзники искали способы задействовать примерно €260 млрд российских резервов, а саммит лидеров G7 в Италии в следующем месяце рассматривается как ключевой момент для достижения прогресса.

— Мы вместе иммобилизовали активы; мы хотели бы также вместе их мобилизовать, — говорит Далип Сингх, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности, отвечающий за международную экономику.

Однако эта тема разделяет клуб стран с развитой экономикой. Администрация Байдена поддержала призывы к конфискации, как и Канада и некоторые члены правительства Великобритании, а особенно ее министр иностранных дел лорд Дэвид Кэмерон.

Между тем Япония, Франция, Германия, Италия и сам Евросоюз сохраняют крайнюю осторожность, что приводит к тупиковой ситуации.

Издание пишет, что наибольшими скептиками являются руководители центральных банков G7, которые осознают стабилизирующую роль, которую играют валютные резервы.

Так, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что “переход от замораживания активов к их конфискации и распоряжению ими (может нести риск, — Ред.) нарушения международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала”.

Выступая в феврале в Сан-Паулу, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти, председательствующей в этом году в G7, заявил, что будет “трудно и сложно” найти правовую основу для ареста российских государственных активов.

Его французский коллега Брюно Ле Мэр был еще более категоричен, заявив, что правовой основы просто не существует.

В других странах обеспокоены тем, какой прецедент это создаст. Как пишет FT со ссылкой на чиновников, такие страны, как Индонезия и Саудовская Аравия, лоббируют в столицах ЕС отказ от ареста активов, опасаясь за будущее своих собственных запасов, хранящихся на Западе.

— Они очень обеспокоены, — говорит один из европейских чиновников, добавляя, что их главная проблема: Наши деньги все еще в безопасности?.

Страны Группы семи более не расматривают конфискацию средств РФ

Как пишет FT, учитывая существующие разногласия и опасения, и несмотря на том, что Украина продолжает настаивать на тотальной конфискации российских активов, официальные лица G7 в частном порядке заявляют, что этот вопрос больше не рассматривается.

Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения средств из замороженных активов.

— Одна из идей, предложенная в феврале Бельгией, которая хранит в Euroclear около €190 млрд резервов российского центрального банка, предполагает использование этих резервов в качестве залога для привлечения долга Украины, — пишет FT.

Согласно этому плану, G7 создаст компанию специального назначения, выпускающую долговые обязательства на имя России, а залог будет востребован только при наступлении срока погашения долга. Однако после того, как этот план поначалу получил поддержку — министр финансов США Джанет Йеллен назвала его одним из вариантов, от него отказались.

По мнению Euroclear, этот план сопряжен с теми же проблемами, что и полная конфискация.

FT пишет, что европейские страны хотят воздержаться от любых действий, которые могут коснуться самих активов, опасаясь ответных мер.

Чтобы обойти это, Белый дом продвигает новую идею, которая, как надеятся в Вашингтоне, получит поддержку лидеров стран G7 в июне.

Это предполагает выделение Украине около $50 млрд в виде кредита или облигаций, обеспеченных будущими доходами от замороженных активов, объясняет Сингх.

С начала войны Euroclear уже получила более €5 млрд чрезвычайной прибыли после уплаты налогов, поскольку она реинвестирует задержанные купонные выплаты и денежные средства от ценных бумаг с наступившим сроком погашения, которые не могут быть выплачены России в соответствии с санкциями.

План ЕС по активам РФ

Но у ЕС есть другой план для этих денег. Согласно предложениям ЕС, которые должны быть приняты в ближайшие недели, большая часть нынешней и будущей прибыли от российских активов, хранящихся в Euroclear, будет использована в первую очередь для совместной закупки оружия для Украины. Вся прибыль, полученная до середины февраля, будет оставлена Euroclear в качестве буфера против судебных издержек и рисков.

— Мы можем подумать о других действиях, но пока мы считаем, что это то, что подкреплено юридически, — заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, отвечая на предложения США в своей речи в конце апреля.

Политики, эксперты в области права и сама Euroclear согласны с тем, что использование экстраординарной прибыли, а не самих активов, является юридически обоснованным, что делает его гораздо менее рискованным, чем захват российских резервов.

Однако план ЕС, требующий консенсуса всех 27 стран-членов, позволит получать лишь около €3 млрд в год в зависимости от динамики процентных ставок. По плану Белого дома эти доходы будут получены как можно быстрее, с целью передать Украине десятки миллиардов долларов вскоре после того, как любая потенциальная сделка будет согласована на предстоящем саммите лидеров стран Группы семи.

— Мы разрабатываем вариант, который, как нам кажется, имеет наибольшую вероятность оказания наибольшего воздействия в кратчайшие сроки. Для нас очень важно сохранить солидарность, — говорит Сингх.

Проблема с этим планом для Европы заключается в том, что непонятно, что произойдет, если война закончится в ближайшем будущем.

Долги, взятые в расчете на десятилетия прибыли, должны быть обеспечены государственными гарантиями или самими российскими активами — что может быть “сложным и дорогостоящим”, говорит один из чиновников ЕС.

— Если когда-нибудь начнутся мирные переговоры и Украина решит принять в них участие, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует вернуть свои замороженные активы, а в обмен согласится пойти на территориальные уступки Украине. Вы не сможете этого сделать, если уже заложили эти активы, — говорит один из немецких чиновников.

Чиновники еврозоны также с большой опаской относятся ко всему, что может негативно повлиять на с таким трудом завоеванные позиции евро в качестве мировой резервной валюты.

