Объявление Россией Зеленского в розыск является частью операции Майдан-3 – ISW

Объявление Россией в розыск президента Украины Владимира Зеленского, предположительно, является частью российской информационной операции Майдан-3.

Об этом в своей новой сводке сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Объявление Россией Зеленского в розыск как часть операции Майдан-3

Американские эксперты напоминают: украинские чиновники предупреждали, что Кремль активизирует свою информационную операцию под названием Майдан-3, цель которой – посеять сомнения среди украинцев относительно легитимности президента Владимира Зеленского.

Сейчас смотрят

Пик операции, согласно прогнозу украинской стороны, достигнет конца мая 2024 года.

Итак, отмечают аналитики ISW, вчерашнее объявление МВД России о розыске президента Украины Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка и пятого президента Украины Петра Порошенко, очевидно, является частью операции Майдан-3.

Кроме того, добавляют в ISW, поскольку в объявленном списке есть и предыдущий президент Украины, это является частью более широких усилий Кремля по дискредитации нынешнего и предыдущего прозападного руководства страны, которое пришло к власти после Евромайдана в 2014 году.

В то же время, отмечают аналитики, решение объявить украинских чиновников в розыск также свидетельствует о постоянных усилиях Кремля подтвердить юрисдикцию российских федеральных законов в суверенных европейских и постсоветских странах, где у России нет правовой юрисдикции.

В частности, напоминают в ISW, ранее МВД России уже объявляло в розыск нескольких должностных лиц из стран-членов НАТО (Эстонии, Латвии и Литвы), поэтому не исключено, что Кремль пытается создать информационные условия для оправдания предстоящей российской агрессии против стран Североатлантического союза.

Что известно о Майдане-3

Впервые о подготовке Россией спецоперации Майдан-3 еще в ноябре 2023 года изданию The Sun сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов впоследствии уточнял, что главная цель операции Майдан-3 – посеять мнения среди украинцев о нелегитимности действующей власти.

Согласно данным Комитета по разведке при президенте Украины, на выполнение операции Майдан-3 российские спецслужбы потратили астрономические $1,5 млрд.

Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ISW

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.