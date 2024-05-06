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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 6 мая 2024 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений, враг нанес два ракетных и 120 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2024 года

Ситуация в Украине на 6 мая 2024 года

На Купянском направлении наши воины отбили 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Невское Луганской области; Новосадово и Торское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении наши воины отбили 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Клещиевка, Выемка, Новый, Роздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино в Запорожье.

На Херсонском направлении российские оккупанты совершили три безуспешные атаки на позиции наших войск.

Потери РФ в войне на 6 мая 2024 года

  • личного состава — около 475 300 (+1040) чел,
  • танков — 7380 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 14213 (+34) ед,
  • артиллерийских систем — 12250 (+38) ед,
  • РСЗО — 1057 ед,
  • средств ПВО — 791 (+1) ед,
  • самолетов — 349 ед,
  • вертолетов — 325 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9683 (+47) ед,
  • крылатых ракет — 2148 (+1) ед,
  • кораблей/катеров — 26 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16477 (+59) ед,
  • специальной техники — 2008 (+6) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 803-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Потери РФ, Карта
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