Какой праздник 18 июня 2026 года и какой шанс нельзя упускать
Сегодня, 18 июня, в Украине профессиональный праздник отмечают участковые офицеры полиции.
В мире на эту дату приходится ряд интересных событий: Международный день борьбы с языком ненависти, Международный день суши – не земли, а блюда, Международный день пикника, День любителей рыбалки, День устойчивой гастрономии, День паники, День гордости людей с аутизмом, а также День рождения детской коляски.
Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.
Факты ICTV рассказывают, какие праздники отмечают 18 июня, у кого сегодня именины, что можно и чего не стоит делать, а также какие народные приметы были распространены среди украинцев в этот день.
- Какой сегодня церковный праздник – 18 июня 2026 года
- Какой сегодня, 18 июня 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 18 июня 2026 года
- Что нельзя делать 18 июня 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 18 июня 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 18 июня 2026 года
18 июня православные верующие чтят память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула – римских воинов, которые приняли христианство и погибли за веру.
Леонтий занимал высокую должность в Триполи, помогал бедным и открыто исповедовал христианство. Из-за этого сенатор Адриан приказал его арестовать, но трибун Ипатий, которого послали с этим заданием, сам обратился в веру вместе с воином Феодулом.
По приказу Адриана всех троих подвергли тяжелым пыткам. Ипатия шматували железными когтями, Феодула били палками, Леонтия пытали и в конце концов казнили, подвесив с камнем на шее. Несмотря на такую жестокость, ни один из них не отрекся от веры.
Какой сегодня, 18 июня 2026 года, день в Украине
В Украине 18 июня отмечают День участкового офицера полиции – профессиональный праздник, установленный в 2004 году. Этот день посвящен людям, которые первыми реагируют на обращения граждан, знают ситуацию в каждом дворе и отвечают за безопасность в своих микрорайонах.
Кто празднует день ангела 18 июня 2026 года
День ангела 18 июня отмечают обладатели имен Даниил, Леонтий, Михаил и Афанасий, а также женщины и девушки, которые носят имена Дарья, Ефросиния и Мария. Всех именинников принято поздравлять с днем ангела и желать мира, здоровья и добрых людей рядом.
Что нельзя делать 18 июня 2026 года
- Не стоит употреблять спиртные напитки и налегать на сладкое – в этот день уязвима печень.
- Избегайте ссор, обид и негативных эмоций.
- Не рекомендуется долго находиться в закрытых помещениях – энергетика дня требует открытого пространства.
- В деловых вопросах не следует медлить – упущенный сегодня шанс может не повториться.
Что можно делать сегодня
Это прекрасное время для массовых мероприятий, коллективной работы, митингов, празднований и важных начинаний. День благоприятен для активных действий в бизнесе: можно запускать новые проекты, менять работу, планировать карьеру. Все начатое сегодня будет иметь хорошую перспективу.
Это также период духовного обновления, созерцания, медитаций и глубокого самопознания. Стоит проводить время на свежем воздухе, заряжаться энергией природы, а еще посетить музей, послушать музыку, почитать поэзию или посмотреть фильм, который оставляет эмоциональный след.
В уходе за собой рекомендуется стрижка, которая будет способствовать привлечению красоты и гармонии в жизнь.
Народные приметы на 18 июня 2026 года
- Если утром выпала роса – день будет ясным.
- Пчелы летают низко – ждите дождя.
- Громко поют птицы – к хорошей погоде.
- Дождь на Леонтия – к урожайному лету.