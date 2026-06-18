Сегодня, 18 июня, в Украине профессиональный праздник отмечают участковые офицеры полиции.

В мире на эту дату приходится ряд интересных событий: Международный день борьбы с языком ненависти, Международный день суши – не земли, а блюда, Международный день пикника, День любителей рыбалки, День устойчивой гастрономии, День паники, День гордости людей с аутизмом, а также День рождения детской коляски.

Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

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Факты ICTV рассказывают, какие праздники отмечают 18 июня, у кого сегодня именины, что можно и чего не стоит делать, а также какие народные приметы были распространены среди украинцев в этот день.

Какой сегодня церковный праздник – 18 июня 2026 года

18 июня православные верующие чтят память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула – римских воинов, которые приняли христианство и погибли за веру.

Леонтий занимал высокую должность в Триполи, помогал бедным и открыто исповедовал христианство. Из-за этого сенатор Адриан приказал его арестовать, но трибун Ипатий, которого послали с этим заданием, сам обратился в веру вместе с воином Феодулом.

По приказу Адриана всех троих подвергли тяжелым пыткам. Ипатия шматували железными когтями, Феодула били палками, Леонтия пытали и в конце концов казнили, подвесив с камнем на шее. Несмотря на такую жестокость, ни один из них не отрекся от веры.

Какой сегодня, 18 июня 2026 года, день в Украине

В Украине 18 июня отмечают День участкового офицера полиции – профессиональный праздник, установленный в 2004 году. Этот день посвящен людям, которые первыми реагируют на обращения граждан, знают ситуацию в каждом дворе и отвечают за безопасность в своих микрорайонах.

Кто празднует день ангела 18 июня 2026 года

День ангела 18 июня отмечают обладатели имен Даниил, Леонтий, Михаил и Афанасий, а также женщины и девушки, которые носят имена Дарья, Ефросиния и Мария. Всех именинников принято поздравлять с днем ангела и желать мира, здоровья и добрых людей рядом.

Что нельзя делать 18 июня 2026 года

Не стоит употреблять спиртные напитки и налегать на сладкое – в этот день уязвима печень.

Избегайте ссор, обид и негативных эмоций.

Не рекомендуется долго находиться в закрытых помещениях – энергетика дня требует открытого пространства.

В деловых вопросах не следует медлить – упущенный сегодня шанс может не повториться.

Что можно делать сегодня

Это прекрасное время для массовых мероприятий, коллективной работы, митингов, празднований и важных начинаний. День благоприятен для активных действий в бизнесе: можно запускать новые проекты, менять работу, планировать карьеру. Все начатое сегодня будет иметь хорошую перспективу.

Это также период духовного обновления, созерцания, медитаций и глубокого самопознания. Стоит проводить время на свежем воздухе, заряжаться энергией природы, а еще посетить музей, послушать музыку, почитать поэзию или посмотреть фильм, который оставляет эмоциональный след.

В уходе за собой рекомендуется стрижка, которая будет способствовать привлечению красоты и гармонии в жизнь.

Народные приметы на 18 июня 2026 года

Если утром выпала роса – день будет ясным.

Пчелы летают низко – ждите дождя.

Громко поют птицы – к хорошей погоде.

Дождь на Леонтия – к урожайному лету.

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