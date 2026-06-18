Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий по состоянию на 18 июня 2026 года — ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 207 боевых столкновений. Российский враг сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6035 дронов-камикадзе и осуществил 2088 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2026 года
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Источник: Генштаб ЗСУ, ISW
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