По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 207 боевых столкновений. Российский враг сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6035 дронов-камикадзе и осуществил 2088 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2026 года

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