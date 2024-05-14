В течение месяцев Дания передаст Украине истребители F-16 — Фредериксен
Истребители F-16 из Дании будут в Украине в течение месяцев.
Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщил корреспондент Die Zeit.
Накануне журналист издания Die Zeit Йорг Лау заявил, что это должно произойти в течение месяца, но впоследствии опроверг информацию, отметив, что это произойдет в течение месяцев.
— Премьер-министр Дании намеревалась объявить F-16 в Украине в течение МЕСЯЦЕВ (а не месяца), только что уточнил источник. Извините, — говорится в его посте.
Напомним, что Дания планирует передать Украине 19 самолетов F-16.
F-16 для Украины
В 20-х числах апреля 2024 года посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен рассказал, что Дания передаст Украине все истребители F-16, которые у нее есть, уже этим летом.
Он отметил, что ключевое условие для этого — полноценная подготовка украинских пилотов и вспомогательного персонала по техническому обслуживанию истребителей.
А недавно Украина получила тренажер американского истребителя F-16. Основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.