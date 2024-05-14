Протягом місяців Данія передасть Україні винищувачі F-16 – Фредеріксен

Винищувачі F-16 із Данії будуть в Україні протягом місяців.

Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомив кореспондент Die Zeit.

Напередодні журналіст видання Die Zeit Йорг Лау заявив, що це має статися протягом місяця, але згодом спростував інформацію, зазначивши, що це станеться протягом місяців.

Зараз дивляться

– Прем’єр-міністр Данії мала намір оголосити F-16 в Україні протягом МІСЯЦІВ (а не місяця), щойно уточнило джерело. Перепрошую, – йдеться у його дописі.

Нагадаємо, що Данія планує передати Україні 19 літаків F-16.

F-16 для України

У 20-х числах квітня 2024 року посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен розповів, що Данія передасть Україні всі винищувачі F-16, які у неї є, вже цього літа.

Він зазначив, що ключова умова для цього – повноцінна підготовка українських пілотів та допоміжного персоналу з технічного обслуговування винищувачів.

А нещодавно Україна отримала тренажер американського винищувача F-16. Основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.