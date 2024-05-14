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Силы обороны на Харьковщине отошли на более выгодные позиции в районе Лукьянцев и Волчанска — Генштаб

ВСУ переместились на выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские войска переместились на более выгодные позиции в районе Волчанска и Лукьянцев Харьковской области.

Об этом сообщили поздно вечером 14 мая в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Ситуация на Харьковщине

Военные отметили, что ситуация в районах боевых действий остается сложной, впрочем контролируемой Силами обороны Украины.

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В Генштабе добавили, что за сегодня враг концентрировал свои усилия в Харьковской области, а также на Краматорском и Покровском направлениях.

— На Харьковском направлении подразделения наших войск отбили 11 атак противника в частности, на направлениях Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Липцы, Борисовка — Нескучное, Шебекино (РФ) — Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отдельных участках, а именно в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, “для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции“.

— Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боевых действий на этом направлении потери личного состава врага за сегодня составляют 162 военнослужащих. Силами обороны Украины было уничтожено и повреждено 26 единиц вооружения и военной техники.

За сутки, по всей линии фронта, украинские войска участвовали в 145 боевых столкновениях с оккупантами. Противник нанес 3 ракетных удара, более 320 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2,4 тыс. обстрелов позиций войск Украины. За сутки враг также сбросил на территорию Украины почти 70 управляемых авиабомб.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Вовчанськ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Харьковская область
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