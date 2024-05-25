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Татьяна Забожко, редактор ленты

Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 25.05.2024

DeepStateMap на 14 травня 2024

Полномасштабная война в Украине началась около 05:00 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение стартовало с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины. Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.

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Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

  • синие участки – территория, откуда оккупанты выбиты;
  • зеленые участки – территория, освобожденная в конце марта – в начале апреля;
  • серые участки – территория, требующая уточнения;
  • красные участки – территория, захваченная оккупантами;
  • черный цвет – территория Крыма и ОРДЛО;
  • розовый цвет – территория Приднестровья.

Также на карте Deep State обозначены подразделения врага, штабы, аэродромы, флот и направления атак окупантов.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Карта боевых действий liveuamap.com

На карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов и другие важные события.

Обозначения цветов на карте:

  • синий – правительство Украины, НАТО, другие западные силы;
  • красный – Россия, Беларусь, Приднестровье.

Участки на карте, отмеченные красным цветом, – временно оккупированные территории Украины.

Война в Украине, Карта, Російська агресія
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